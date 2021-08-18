8 продуктов, которые сделают салат полезней и даже помогут похудеть

8 продуктов для полезного салата / Фото: Коллаж: Сегодня

Салаты – это то, что необходимо есть. Тем более в сезон овощей, тем более зная, какая польза после них может быть для организма. Но только в том случае, если салат правильно приготовленный. А именно – в него стоит добавить полезные ингредиенты, которые к тому же помогут организму избавиться от лишнего. Мы знаем, чем заправить салат, чтобы он стал практически роскошным блюдом, теперь узнаем, что в него добавить для стройности. Из этого материала узнаете, как выгодно собраться на пикник.

Груша

В груше много полезного пектина / Фото: pexels.com

Этот фрукт отлично будет гармонировать в салатах, где есть курица. А еще в груше много пектина, почти 4 г в одном плоде. Пектин не только может успокаивать аппетит, но и улучшает обмен веществ.

Кроме пектина, в грушах есть полезная клетчатка. То же самое касается и яблок.

Семена чиа

Семена чиа эффективно очищают кишечник / Фото: Pixabay

С ними вкусным будет любой салат. Они полезны для кишечника, нормализуют микрофлору, а также помогают телу избавляться от отходов. Семена чиа притягивают к себе большое количество токсинов и разбухают уже в кишечнике, а потом "выносят" с собой все шлаки и токсины.

Диетологи советуют не замачивать чиа перед употреблением, так вы получите отличное детокс-средство.

Авокадо

Клетчатка в авокадо отлично насыщает / Фото: Depositphotos

Авокадо не только придает красоту салату, но и обеспечивает кремообразную текстуру. Авокадо нужен всем, кто мечтает постройнеть. В нем достаточно клетчатки, а она насыщает. Плюс ненасыщенные жиры, которые и помогают сжечь лишнее на талии.

Миндаль

10 граммов миндаля в салате насытят организм / Фото: pixabay.com

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Да, орехи калорийные. Но если немного в салат, то можно. В миндале тоже много ненасыщенных жиров и клетчатки. В 15 граммах миндаля примерно 90 калорий. Этот орех улучшит салаты из корнеплодов и прекрасно насытит.

Яйца

Диетологи советуют брать салат с яйцом для полезного перекуса / Фото: freepik.com

В одном вареном яйце 80 ккал, а если приготовить овощной салат с яйцом и заправить его йогуртом или сметаной – такая еда насытит надолго. Диетологи советуют брать такие салаты для перекуса.

Фасоль

Богатая клетчаткой фасоль надолго утоляет голод / Фото: Depositphotos

Бобы богаты белком, клетчаткой, магнием и железом. Фасоль не калорийна особо: около 50 ккал в 100 г. Из-за клетчатки, которой достаточно в этих бобовых, вы быстро насытитесь и надолго забудете о голоде.

Лосось

Полезные жиры в лососе борются с лишними жирами на талии / Фото: Pixabay

Салаты с лососем – это праздник. Если его запечь или отварить, а потом соединить с овощами, вы насытитесь омега-3 кислотой. Она, в свою очередь, укротит чувство голода и к тому же снизит уровень плохого холестерина.

Творог

Добавляйте творог в овощные и фруктовые салаты / Фото: Pixabay

Берите творог вместо сыра в салате. Нежирный творог содержит гораздо меньше калорий и больше белка, чем, например, фета. С творогом салат получит нежную текстуру. Его можно соединять с овощами и зеленью, добавлять во фруктовые салаты.

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