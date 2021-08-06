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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 классные идеи для салатов с творогом на завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 августа, 07:01
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Творог для таких салатов нужен рассыпчатый и немного суховатый. В таком случае он не будет смешиваться с другими ингредиентами. Творог хорошо сочетается с зеленью и помидорами, также – с куриной грудкой и орехами
Салат с творогом и авокадо
Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Это когда хочется дать творогу новое применение, ведь во время завтрака он часто выступает лишь в роли сырников, разных воздушных пудингов. Творог отлично дополнит ваши любимые овощные салаты. Если хочется чего-то более сытного, можно использовать куриную грудку. 3 классные идеи для утренних салатов найдете ниже. Здесь читайте, где купить продукты для пикника по выгодным ценам.

Салат с творогом и куриной грудкой

Салат с курицей и творогом
Салат с курицей и творогом / Фото: instagram.com/live_balance/

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Грецкие орехи, изюм – по 50 г
  • Творог – 150 г
  • Соль, специи – по вкусу
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Куриную грудки отварить или обжарить. Порезать.
  2. Яблоко, сельдерей нарезать кубиками. Смешать с изюмом, рублеными орехами и творогом.
  3. Добавить оливковое масло, специи и соль по вкусу.

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Салат с творогом и зеленью

Салат с зеленью и творогом
Салат с зеленью и творогом / Фото: instagram.com/kavadort/

Ингредиенты рассчитывайте по своему вкусу

  • Ассорти из салатных листьев
  • Специи, зелень
  • Лимонный сок
  • Творог
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Салатную зелень измельчить, добавить специи, масло, перемешать.
  2. Сверху выложить творог и украсить семенами льна.

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Салат с творогом и помидорами черри

Салат с творогом и авокадо
Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Ингредиенты рассчитывайте на свой вкус

  • Авокадо
  • Черри
  • Руккола
  • Зелень
  • Творог 5%
  • Соль, укроп, петрушка, зелень
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Помидоры порезать пополам, авокадо кубиком, зелень мелко нарезать. Перемешать. Посолить, поперчить.
  2. Добавить масло, измельченную зелень, перец и соль по вкусу.
  3. Выложить листья рукколы, черри вместе с зеленью и авокадо. Сверху кусочками выложить творог, украсить зеленью.

Рецепт нежного сыра халуми на мангале узнаете из видео.

И еще 10 неожиданных рецептов с творогом найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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