8 продуктів, які зроблять салат корисніше і навіть допоможуть схуднути

8 продуктів для корисного салату / Фото: Колаж: Сьогодні

Салати – це те, що необхідно їсти. Тим паче в сезон овочів, тим паче знаючи, яка користь після них може бути для організму. Але тільки в тому разі, якщо салат правильно приготовлений. А саме – в нього варто додати корисні інгредієнти, які до того ж допоможуть організму позбутися зайвого. Ми знаємо, чим заправити салат, щоб він став практично розкішною стравою, тепер дізнаємося, що в нього додати для стрункості. З цього матеріалу дізнаєтеся, як вигідно зібратися на пікнік.

Груша

У груші багато корисного пектину / Фото: pexels.com

Цей фрукт прекрасно гармоніюватиме в салатах, де є курка. А ще в груші багато пектину, майже 4 г в одному плоді. Пектин не тільки може заспокоювати апетит, а й покращує обмін речовин.

Крім пектину, в грушах є корисна клітковина. Те ж саме стосується і яблук.

Насіння чіа

Насіння чіа ефективно очищають кишечник / Фото: Pixabay

З ним смачним буде будь-який салат. Воно корисне для кишечника, нормалізує мікрофлору, а також допомагає тілу позбавлятися відходів. Насіння чіа притягує до себе велику кількість токсинів і розбухає вже в кишечнику, а потім "виносить" із собою всі шлаки і токсини.

Дієтологи радять не замочувати чіа перед вживанням, так ви отримаєте чудовий детокс-засіб.

Авокадо

Клітковина в авокадо прекрасно насичує / Фото: Depositphotos

Авокадо не тільки надає красу салату, а й забезпечує кремоподібну текстуру. Авокадо потрібен всім, хто мріє стати стрункіше. У ньому досить клітковини, а вона насичує. Плюс ненасичені жири, які й допомагають спалити зайве на талії.

Мигдаль

10 грамів мигдалю в салаті наситять організм / Фото: pixabay.com

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Так, горіхи калорійні. Але якщо трохи в салат, то можна. У мигдалі теж багато ненасичених жирів і клітковини. У 15 грамах мигдалю приблизно 90 калорій. Цей горіх поліпшить салати з коренеплодів і прекрасно наситить.

Яйця

Дієтологи радять брати салат з яйцем для корисного перекусу / Фото: freepik.com

В одному вареному яйці 80 ккал, а якщо приготувати овочевий салат з яйцем і заправити його йогуртом або сметаною – така їжа наситить надовго. Дієтологи радять брати такі салати для перекусу.

Квасоля

Багата клітковиною квасоля надовго вгамує голод / Фото: Depositphotos

Боби багаті білком, клітковиною, магнієм і залізом. Квасоля не калорійна особливо: близько 50 ккал в 100 г. Завдяки клітковині, якої достатньо в цих бобових, ви швидко насититеся і надовго забудете про голод.

Лосось

Корисні жири в лососі борються із зайвими жирами на талії / Фото: Pixabay

Салати з лососем – це свято. Якщо його запекти або відварити, а потім з'єднати з овочами, ви насититеся омега-3 кислоти. Вона, в свою чергу, приборкає почуття голоду і до того ж знизить рівень поганого холестерину.

Сир

Додавайте сир в овочеві та фруктові салати / Фото: Pixabay

Беріть сир замість твердого сиру в салаті. Нежирний сир містить набагато менше калорій і більше білка, ніж, наприклад, фета. Із сиром салат отримає ніжну текстуру. Його можна поєднувати з овочами і зеленню, додавати у фруктові салати.

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