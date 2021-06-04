8 интересных вариантов, чтобы приготовить шпинат – от борща до слоек-твист

Блюда со шпинатом Фото: instagram.com/marica.foodie/, instagram.com/svfit7/
У шпината есть одно неоспоримое преимущество – он нравится практически всем. Все из-за того, что у него нет какого-то особого привкуса. А вот когда он попадает в еду, любую, это всегда нарядно и аппетитно. Ну и конечно, польза шпината для организма безусловна. Ниже – 7 рецептов самых разнообразных проявлений шпината – от заливного пирога и борща до изысканных салатов.
Слойки-твист со шпинатом
Ингредиенты
- 300 г слоеного бездрожжевого теста
- 150 г свежего или мороженого шпината
- 100 г рикотты
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- 50 г тертого пармезана
- 1 ст. л. сливочного масла
- 2 желтка для смазки
Способ приготовления
- Тесто разморозить.
- Растопить на сковороде сливочное масло, добавить шпинат и тушить до испарения влаги. Посыпать чесноком и добавить рикотту, тушить 1 минуту.
- Измельчить в блендере. Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3 мм. Тщательно намазать крем на тесто, посыпать равномерно пармезаном.
- Ножом нарезать полоски толщиной 2 см. Каждую сложить пополам начинкой внутрь и закрутить пружиной в несколько оборотов, придерживая начинку. Выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым желтком.
- Выпекать 20 минут при 180 градусах.
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Рулет из омлета со шпинатом и сыром
Рулет из омлета с начинкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 8 яиц
- 1/2 чашки молока
- Специи (соль, перец, сухие травы) – по вкусу
- Сливочное масло – для смазывания
- 3-4 ст. л. сливочного сыра
- Горсть листьев молодого шпината
- 100-150 г сыра
Способ приготовления
- В миске смешать яйца, молоко и специи. Хорошо взбить до однородности.
- Противень застелить пергаментом, смазать маслом и вылить на него яичную смесь.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
- Достать омлет и дать ему немного остыть. Смазать сливочным сыром, сверху положить листья шпината и тертый сыр.
- Вернуть в духовку на 2-3 минуты, затем достать и немного остудить. Свернуть рулетом и подавать порционно.
Зеленый борщ со шпинатом
Зеленый борщ / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1-1,5 л воды
- 1 большая морковь
- 2 луковицы
- 2 картофелины
- 1 лавровый лист
- 1 пучок шпината
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок зеленого лука
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 куриных яйца
- Соль, перец
Способ приготовления
- Отварите яйца в течение 8 минут. Остудите и почистите.
- Одну луковицу и половину большой моркови почистите. Морковь произвольно нарежьте, лук оставьте целым.
- Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли.
- Доведите суп до кипения и варите 20 минут. Затем удалите шумовкой овощи и лавровый лист.
- Оставшуюся морковь и лук нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками нарежьте очищенный картофель.
- Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Зелень промойте и тонко нашинкуйте.
- Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.
Флорентийский салат из шпината с яйцом
/ Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 5 яиц
- 2 яичных желтка
- 90 г тонко нарезанной пармской ветчины
- 2 несладкие белые булочки
- 75 г сливочного масла
- 1/2 ч. л. горчицы
- 1/2 ст. л. белого винного уксуса
- 2 ст. л. измельченного эстрагона
- 225 г молодого шпината или смеси шпината и руколы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
- Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
- Разделите салатную зелень, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.
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Рис со шпинатом по-гречески
/ Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 чашка длиннозерного риса
- 1 лук репчатый средний
- 2 пучка свежего шпината
- 1/2 пучка укропа
- 1/2 пучка зеленого лука
- 1 лимон
- 1 чашка оливкового масла
- Соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
- В посуде, в которой будет готовиться рис, на оливковом масле обжарить мелко нарезанный репчатый лук до прозрачности.
- Шпинат промыть, обрезать черенки, крупно порубить и добавить к луку. Готовить несколько минут.
- Всыпать хорошо промытый рис, порезанные укроп и зеленый лук. Посолить и поперчить. Перемешать и готовить несколько минут.
- Затем влить чашку воды и готовить 15 минут на медленном огне. В конце добавить сок лимона и подавать.
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Сливочный шпинат с пармезаном
Шпинат со сливками и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 250 г молодого шпината
- 30-40 г пармезана
- Половина маленькой луковицы
- 1 ст. л. сливочного масла
- 60 мл сливок
- Щепотка натертого мускатного ореха
- Соль
Способ приготовления
- Шпинат тщательно промыть и обсушить.
- Натереть пармезан.
- Лук почистить и очень мелко порубить.
- Нагреть сковородку, добавить масло.
- Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости.
- Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость.
- Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты.
- Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты.
- Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.
Заливной пирог со шпинатом и сыром
Пирог со шпинатом и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 больших пучка свежего шпината
- 200-300 г сыра
- 2-3 яйца
- 200 г нежирных сливок или молока
- 2 ст. л. муки
- Соль, перец
Способ приготовления
- Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать.
- Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости.
- В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец.
- Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
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Блины со шпинатом
Ингредиенты
- 2 шт. яйца
- 300 г свежий шпинат
- 150 мл молоко
- по 1 ч. л. соль, сода
- 200 г мука
Способ приготовления
- Шпинат промыть, убрать толстые черешки, оставить только листья. Засыпать листики в чашу блендера и перебить до однородности.
- Для теста разбить в глубокую миску пару яиц и поочередно добавлять молоко и муку, размешивая венчиком. Должно получится тесто без единого комочка.
- В тесто влить шпинатное пюре, добавить немного соли для вкуса. Перемешать венчиком до однородности.
- Выпекать на антипригарной сковороде до готовности.
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