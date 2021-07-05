7 сытных и несладких блюд с летними сезонными фруктами

Салат с персиком и сыром / Фото: freepik.com
Пора прекратить смотреть на фрукты исключительно как на десерт. Например, персик идеально подчеркивает вкус сыра халуми и нежную жареную грушу, ну и классический дуэт – сыр с плесенью и груша – обеспечит изысканный салат. Итак, ниже 7 рецептов, которые можно приготовить к ужину для всей семьи. А как провести это лето достойно и с впечатлениями – узнаете из нашего календаря лайфхаков.
Салат с персиком и халуми
Салат с персиком и халуми / Фото: instagram.com/lana.thms_food/
Ингредиенты:
- Листья салата, красный лук и помидоры черри – по вкусу
- Персик – 2 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Сыр хулуми – 150 г
Для заправки:
- Малиновое варенье – 2 ч. л.
- Винный уксус – 2 ч. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Для соуса смешать все ингредиенты до однородности,
- Нарезать томаты пополам, огурцы – кольцами, персики – на дольки, лук – мелко.
- На сухой сковороде обжарить персик по минуте с каждой стороны.
- На эту же сковороду на оливковом масле обжарить сыр с обоих сторон по минуте. Собрать салат, украсить по вкусу.
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Салат из персиков, хамона и моцареллы
Салат с персиками и хамоном / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 50 г рукколы
- 2 сладких персика
- 6-8 кусочков испанского хамона
- 250 г моцареллы
- Сок из 1/2 лимона
- Бальзамический крем
- Оливковое масло
- Соль и перец
Способ приготовления:
- Рукколу помойте и обсушите.
- Персики помойте и разрежьте на 8 частей.
- Моцареллу нарежьте ломтиками.
- Перемешайте персики с лимоном, оливковым маслом, солью и перцем.
- Выложите рукколу на четыре тарелки. Сверху выложите хамон, персики и сыр. Сбрызните бальзамическим уксусом.
Свинина с яблоками и горчицей
Свиные медальоны с яблоками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 600 г свиной вырезки
- 2-3 кисло-сладких яблока
- Немного бульона или воды
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. сметаны или сливок (по желанию)
- Зелень (петрушка или кервель)
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Свинину нарезать толстыми кусочками, слегка отбить, чтобы получились ровные медальоны.
- Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками.
- В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить мясо практически до полной готовности и переложить на тарелку.
- Влить немного бульона (около 1/2 стакана), дать немного выпариться. Добавить горчицу, перемешать. Следом добавить яблоки и дать им потушиться несколько минут.
- Вернуть в сковороду мясо, довести до полной готовности.
- По желанию добавить в соус сметану. Посолить и поперчить. Посыпать зеленью и подавать.
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Грушевый тарт с орехами и сыром
Тарт с грушами и сыром / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
Для теста:
- 190 г грецких орехов
- 100 г муки
- 60 г сливочного масла
- Соль – щепотка
Для начинки:
- 2 крупных спелых груши
- 150 г сыра с голубой плесенью
- 2 ст. л. сметаны
- Горсть грецких орехов
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Выложить в блендер орехи для теста и измельчить их. Затем добавить муку, соль и нарезанное кубиками сливочное масло. Все тщательно взбить до получения однородной массы.
- Полученное тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час.
- Выложить полученное тесто в форму для выпечки, тщательно разравнивая его и формируя края. Убрать форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут.
- Далее распределить на тесто сметану и сыр, нарезанный небольшими кубиками.
- Грушу разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать мякоть ломтиками. Выложить ломтики груши на пирог. Посолить и поперчить.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 12-15 минут. Затем посыпать грецкими орехами и готовить еще 5-7 минут.
Рулет из куриного фарша с яблоками
Куриный рулет с яблоками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 450 г фарша из куриных бедрышек
- 4 яблока Голден
- 1 репчатый лук
- 1 крупное яйцо
- 1 ломтик белого хлеба
- 1/4 стакана молока
- 1/2 пучка петрушки
- 1,5 ч. л. семян фенхеля
- 1 ст. л. растительного масла
- 1/4 стакана яблочного джема
- 1 ст. л. дижонской горчицы с зернами
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.
- Разогрейте духовку до 230 градусов. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.
- Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.
- В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.
- Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга. Или сделайте один большой рулет, только помните, что его нужно будет готовить дольше.
- Смешайте дольки яблок, 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.
- Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.
- Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10-15 минут до образования румяной корочки.
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Грушевый салат с сельдереем и сыром
Салат с грушей и сельдереем / Фото: Pixabay
Ингредиенты:
- 4 стебля сельдерея
- 2 груши
- 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных
- 75 г голубого сыра
- 6 листьев латука
Для заправки:
- 2 ст. л меда
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- Соль – по вкусу
- Свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
- Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
- Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
- В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
- Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.
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Шашлычки из курицы на шпажках с персиками
Куриные шашлычки с персиками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 4 куриных бедра
- 1 небольшая банка консервированных персиков
- 1,5 ст. л. цитрусового мармелада (например, мандариновый и апельсиновый мармелад в соотношении 1:1)
- Оливковое масло
- Черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Помойте и обсушите куриные бедра. Отделите мясо от кости.
- Соедините в большой миске куриные бедра, персики вместе с сиропом из банки, 1,5 ст. л. цитрусового мармелада, оливковое масло, черный перец и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте мясу замариноваться в течение 2-3 часов.
- Замочите в воде деревянные палочки для шашлычков – так они не будут гореть и впитывать сок из курицы.
- Нанизывайте кусочки курицы и персиков на деревянные палочки и запекайте при температуре 180 градусов 35-40 минут.
В этом видео найдете рецепт киша с черникой и миндалем.
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