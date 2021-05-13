Как приготовить свинину вкусно и чтобы ничего не испортить
Перед приготовлением мясо должно быть комнатной температуры, а солить и перчить его нужно в конце
Первое правило, которое обеспечивает пятьдесят процентов успеха в приготовлении вкусной свинины – выбрать и купить хорошее мясо. Дальше нужно придерживаться советов от экспертов – и тогда на вашем столе окажется сочная свинина. 8 важных правил этого процесса найдете ниже.
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Правило №1. Перед приготовлением свинина должна быть комнатной температуры
Всегда размораживайте мясо перед приготовлением. Начинать готовить свинину нужно, когда она комнатной температуры.
Правило №2. Маринуйте мясо перед приготовлением
Это, во-первых, придаст мясу аромат, во-вторых, смягчит его и сделает более сочным. Перед тем, как мариновать мясо, сделайте в нем небольшие надрезы.
Правило №3. Берите правильные специи для свинины
Это тмин, перец чили, орегано, чеснок, розмарин и тимьян. Чеснок лучше брать свежий измельченный. Солить и перчить мясо нужно после приготовления.
Правило №4. Прогревайте сковороду или духовку перед приготовлением мяса
Сковорода или духовка, которые не нагреваются до нужной температуры, повлияют на то, как готовится мясо, и на время, необходимое для приготовления. Если жарите мясо на сковороде, она обязательно должна быть очень горячей.
Правило №5. Всегда учитывайте размер сковороды и количество мяса
Слишком много мяса в маленькой сковороде не дадут ему нормально приготовиться. Оно будет жариться неравномерно.
Правило №6. Удаляйте пленку с мяса, если вы готовите ребра
Так ребра будут сочнее, мягче и ароматней.
Правило № 7. Сопровождайте свинину вкусными соусами
Свинина универсальна, сочетается с любым соусом на ваш вкус. Самые лучшие – сливочно-грибной, горчичный или сальса верде.
Правило № 8. Дайте мясу отдохнуть перед подачей
"Отдых" позволит мышечным волокнам расслабиться, а соки, которые были потеряны при разрезании, реабсорбируются, поэтому мясо остается нежным и сочным. Неплотно накройте мясо фольгой и оставьте 15 минут.
По материалам: Lovefood.com.
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