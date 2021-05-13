Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить свинину вкусно и чтобы ничего не испортить

Сегодня, 19:44

Перед приготовлением мясо должно быть комнатной температуры, а солить и перчить его нужно в конце

Фото: freepik.com

Первое правило, которое обеспечивает пятьдесят процентов успеха в приготовлении вкусной свинины – выбрать и купить хорошее мясо. Дальше нужно придерживаться советов от экспертов – и тогда на вашем столе окажется сочная свинина. 8 важных правил этого процесса найдете ниже.

Если находитесь в поисках удачного подарка, воспользуйтесь идеями из нашего календаря мартовских праздников.

Правило №1. Перед приготовлением свинина должна быть комнатной температуры

Всегда размораживайте мясо перед приготовлением. Начинать готовить свинину нужно, когда она комнатной температуры.

Читайте также:
Как заморозить, а потом и разморозить стейк правильно – 5 легких лайфхаков

Правило №2. Маринуйте мясо перед приготовлением

Это, во-первых, придаст мясу аромат, во-вторых, смягчит его и сделает более сочным. Перед тем, как мариновать мясо, сделайте в нем небольшие надрезы.

Правило №3. Берите правильные специи для свинины

Это тмин, перец чили, орегано, чеснок, розмарин и тимьян. Чеснок лучше брать свежий измельченный. Солить и перчить мясо нужно после приготовления.

Правило №4. Прогревайте сковороду или духовку перед приготовлением мяса

Сковорода или духовка, которые не нагреваются до нужной температуры, повлияют на то, как готовится мясо, и на время, необходимое для приготовления. Если жарите мясо на сковороде, она обязательно должна быть очень горячей.

Правило №5. Всегда учитывайте размер сковороды и количество мяса

Слишком много мяса в маленькой сковороде не дадут ему нормально приготовиться. Оно будет жариться неравномерно.

Правило №6. Удаляйте пленку с мяса, если вы готовите ребра

Так ребра будут сочнее, мягче и ароматней.

Правило № 7. Сопровождайте свинину вкусными соусами

Свинина универсальна, сочетается с любым соусом на ваш вкус. Самые лучшие – сливочно-грибной, горчичный или сальса верде.

Правило № 8. Дайте мясу отдохнуть перед подачей

"Отдых" позволит мышечным волокнам расслабиться, а соки, которые были потеряны при разрезании, реабсорбируются, поэтому мясо остается нежным и сочным. Неплотно накройте мясо фольгой и оставьте 15 минут.

По материалам: Lovefood.com.

Здесь найдете 15 лайфхаков, как вкусно приготовить курицу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Жарим мясо вкусно и правильно - по советам шеф-повара Как достичь совершенства в выпечке - 7 важных лайфхаков Как приготовить идеальную слоеную выпечку: 5 важных лайфхаков Эти 13 ошибок мешают приготовить вкусную еду в мультиварке
свинина как приготовить лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

Вчера, 19:21Звездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Вчера, 17:03Звездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

Вчера, 16:52Звездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Вчера, 15:07Звездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

Вчера, 12:39Звездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчера, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Вчера, 09:18Модно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Вчера, 09:00Партнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

11 маяЗвездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять