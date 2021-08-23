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7 праздничных способов наполнить тарталетки

Ирина Маслова
23 августа, 13:38
Тарталетки – это безусловно праздничная закуска. Она красочная и удобная, готовится быстро. В начинку можно брать крабовые палочки, рыбные консервы, курицу с ананасом, жареные в сливках грибы

Рецепти начинок для тарталеток / Фото: Depositphotos

Это когда не хочется тратить много времени, а гостей хочется накормить достойно. Несладкие пироги – это сытно и вкусно, но хлопотно. Тарталетки – просто и быстро. В них отлично все: от салата из крабовых палочек до грибов, тушеных в сливках. Что касается пропорций, то здесь дело вкуса каждого. Если в праздничные дни планируете пикник, то здесь узнаете, как к нему выгодно подготовиться.

Тарталетки с рыбными консервами и картофелем

Тарталетки с рыбными консервами / Фото: instagram.com/maksim_i_ekaterina/

Ингредиенты

  • Картофель – 3 шт.
  • Рыбные консервы – 1 б.
  • Яйца – 2 шт.
  • Маринованные огурцы – 1 шт.
  • Зеленый лук, укроп, соль, перец, майонез, горчица

Способ приготовления

  1. Картофель отварить, натереть на мелкой терке. Рыбные консервы отделить от костей, размять вилкой.
  2. Яйца отварить и натереть на мелкой терке, маринованные огурцы мелко порезать, выжать лишний сок.
  3. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить. Заправить майонезом и горчицей. Добавить измельченную зелень.

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Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

Тарталетки с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Тарталетки – 20 шт.
  • Сыр творожный – 100 г
  • Семга слабосоленая – 100 г

Способ приготовления

  1. На дно каждой тарталетки следует положить немного сыра, аккуратно выровняв с помощью чайной ложки.
  2. Острым ножом нарезать семгу на тонкие полоски. Уложить рыбу на сыр, при желании украсить листочком мяты или красной икрой.
  3. Подавать на сервировочной тарелке вместе с дольками лимона и зелеными оливками.

Тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с курицей и грибами / Фото: Pinterest

Ингредиенты

  • Тарталетки – 20 шт.
  • Грудка куриная – 100 г
  • Шампиньоны – 100 г
  • Зелень петрушки – по вкусу
  • Сыр твердый – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриную грудку нужно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Шампиньоны следует тщательно промыть, нарезать кубиками или тонкой соломкой и обжарить в сливочном масле до готовности.
  3. Смешать с отварной курицей, добавить немного измельченной зелени, перемешать, добавить соли и перца.
  4. Нафаршировать смесью тарталетки, сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 150 градусов духовку минут на 5, чтобы сыр расплавился.

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Тарталетки с начинкой из печени трески

Рецепти начинок для тарталеток / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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  • Печень трески в масле – 1 банка
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Тарталетки – 20 шт.
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления

  1. Слить масло с печени трески, аккуратно размять вилкой.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке.
  3. Натереть сыр. Лук очистить и мелко нарезать. Перемешать все ингредиенты, добавить немного майонеза.
  4. Готовую начинку разложить по тарталеткам.

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Тарталетки с крабовым салатом

Тарталетки с крабовыми палочками / Фото: Pinterest

Ингредиенты

  • Тарталетки – 7 шт.
  • Крабовые палочки – 100 г
  • Сыр плавленый – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Чеснок – 2 шт.
  • Майонез – 100 г
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления

  1. Нарезать крабовые палочки, яйца и зелень, плавленый сыр натереть на крупной терке.
  2. В майонез выдавить чеснок. Перемешать.
  3. Добавить остальные продукты. Перемешать.
  4. В тарталетки выложить начинку. Украсить мелко порезанным укропом и подавать.

Тарталетки с курицей, ананасами и орехами

Тарталетки с курицей и ананасом / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Тарталетки – 10 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Ананас консервированный – 5-7 шт.
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Укроп (зелень) – для украшения
  • Зерна граната – для украшения
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе хорошо промыть. Поставить варить до готовности и остудить в бульоне.
  2. Мелко нарезать куриное филе и натереть сыр. Сложить в миску.
  3. Грецкие орехи измельчить.
  4. Ананасовые колечки мелко нарезать.
  5. Добавить в миску ананас, орехи и майонез.
  6. Хорошо перемешать и выложить в тарталетки.
  7. Украсить зернами граната и веточками свежей зелени укропа.

Тарталетки с грибами

Тарталетки с грибами / Фото: instagram.com/malinka_pro_edu/

Ингредиенты

  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана/сливки – 50 мл
  • Соль, перец, специи

Способ приготовления

  1. Обжарить лук с грибами и залить сливками, тушить до выпаривания жидкости. Добавить специи.
  2. Охладить, начинить тарталетки.

Рецепт еще одной праздничной закуски – киша с тунцом и шпинатом – узнаете из видео.

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