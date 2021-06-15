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7 идей, чтобы неожиданно вкусно приготовить минтай – от горячих бутербродов до котлет

15 июня, 12:10

Ирина Маслова

Минтай – рыба недорогая, но по своим вкусовым качествам нисколько не уступает. Она хороша в кляре с йогуртом, с овощным маринадом, запеченная в сметанно-чесночном соусе. С ней получаются нежные котлеты и ароматный суп

Минтай с рататуем / Фото: eeu.alaskaseafood.org

Минтай – бюджетная рыба. Но это совсем не означает, что она чем-то может уступать более дорогой. Он действительно тает во рту, умело гармонирует с овощами и всевозможными соусами – от сливочного до томатного, минтай хорош с сыром. Итак, если вы уже испробовали разнообразные варианты приготовления хека, пришло время для минтая. 7 неожиданных рецептов и бонус – карп в томатном соусе – найдете ниже.

Минтай с сыром и травами в духовке

Минтай, запеченный с травами и сыром / Фото: instagram.com/vkusnolike1/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Тушки минтая промыть, почистить и высушить бумажными полотенцами. Порезать на средние кусочки, смешать со специями и солью. Оставить мариноваться на 20 минут.
  2. Сыр натереть на мелкой терке. Болгарский перец почистить и разрезать на 4 части.
  3. Кусочки перца обжарить на сковороде-гриль по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Измельчить в блендере перец и шпинат до пюре. Добавить сливки и сыр. Перемешать заливку.
  5. Кусочки минтая выложить в форму для запекания.
  6. Залить сырно-овощной смесью, равномерно ее распределить по рыбе. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

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Минтай под маринадом

Минтай под маринадом / Фото: instagram.com/savluk_olya/

Ингредиенты

Способ приготовления⠀

  1. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
  2. На разогретой сковороде с маслом обжарить лук, морковь – до полуготовности.
  3. Томатную пасту смешать с сахаром, уксусом и водой, отправить в сковороду.
  4. Добавить рыбу, соль, специи, накрыть крышкой, тушить до готовности.
  5. Также рыбу можно предварительно обжарить, затем запечь с маринадом в духовке.

Рыбные котлеты

Рыбные котлеты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук очистить от кожуры и нарезать соломкой. Обжарить на растительном масле до полной готовности – лук должен стать прозрачным, карамельного цвета. Остудить.
  2. Чистое филе (без кожи и костей) вместе с луком пропустить трижды через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить соль, перец, манную крупу и хорошо вымешать фарш. Вымешанный фарш хорошо отбить.
  3. Фарш разделить на кусочки, из кусочков сформировать шарики, слегка их приплюснуть и запанировать в муке.
  4. Обжарить котлеты с двух сторон на среднем огне.

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Запеченный минтай под сметанно-чесночным соусом

Минтай в сливочно-чесночном соусе / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Минтай обрезать на филе, разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, обдать приправой для рыбы.
  2. Нагреть сковороду, добавить оливковое масло. Обжарить филе минтая до полуготовности с двух сторон на среднем огне.
  3. В отдельной емкости смешать сметану, мелконарезанный укроп, давленый чеснок, немного соли. Залить рыбу на сковороде, убрать огонь, перемешать рыбу с соусом, накрыть крышкой и тушить 15 минут.
  4. Сбрызнуть лимонным соком, досолить по вкусу.

Минтай с картофелем

Минтай, запеченный с картофелем / Фото: instagram.com/delicious_recipes_01/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В форму, смазанную маслом, выложить картофель, нарезанный дольками. Приправить по вкусу.
  2. Между картофелем выложить рыбу, посолить, поперчить, полить соком лимона.
  3. Запекать при 200 градусах 25 минут. Украсить зеленью.

Бутерброды с минтаем

Бутерброды с минтаем / Фото: instagram.com/recipes_by_emelyanenko/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе минтая нарезать на небольшие кубики, лук – тонкими полукольцами. Лук и рыбу отправить в миску, посолить, поперчить. Добавить майонез и перемешать.
  2. Полученной смесью обильно намазать на хлеб, посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 7-10 минут.

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Минтай в кляре с греческим йогуртом

Минтай в кляре с греческим йогуртом / Фото: instagram.com/delicious_recipes20211/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Рыбу промыть, нарезать на куски шириной 2-3 см, посолить.
  2. Смешать яйцо с йогуртом, взбить вилкой. Добавить разрыхлитель, соль, муку и перемешать до однородности.
  3. Рыбу обвалять в кляре и обжарить под закрытой крышкой по 3-5 минут с каждой стороны.

В этом видео смотрите, как оригинально приготовить карпа на гриле. Особенность – рыба маринуется в томатном соусе.

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