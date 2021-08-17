3 завтрака в кружке для тех, кто опаздывает на работу

Рецепты завтрака в кружке / Фото: instagram.com/stopkilo/
Иногда такое случается: времени на то, чтобы нормально поесть утром, катастрофически не хватает. Для этого были придуманы быстрые, но полезные завтраки. А еще – микроволновая печь, с помощью которой можно приготовить отличную овсянку, воздушный банановый кекс и яркий омлет с овощами. Как максимально выгодно подготовиться к пикнику – узнаете из этого материала.
Омлет в кружке
Омлет в кружке / Фото: instagram.com/ppuummkkaa/
Ингредиенты
- 2 яйца
- 1 ст. л. кубиков жареного красного перца
- 1/4 чашки измельченного шпината
- 1 ст. л. сыра фета
- 1 ч. л. нарезанного зеленого лука
- Молотый перец по вкусу
Способ приготовления
- Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
- Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
- Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
- Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение 1 минуты и 30 секунд.
- Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.
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Банановый кекс в кружке
Банановый кекс в кружке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 спелый банан
- 1/2 ч. л. масла
- 1/2 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. пищевой соды
- 1 ст. л. молока
- 3 ст. л. муки на ваш выбор
- Агава или подсластитель на ваш выбор
Способ приготовления
- Возьмите среднюю или большую кружку, пригодную для микроволновой печи. Разомните в ней один спелый банан и масло.
- Добавьте все сухие ингредиенты и молоко.
- Размешайте вилкой до однородной консистенции.
- Выпекайте в течение одной-двух минут при полной мощности или пока смесь не приобретет текстуру хлеба. Не пересушите.
- Подавайте сразу после приготовления, по желанию дополнив десерт фруктами.
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Запеченная овсянка
Запеченная овсяная каша / Фото: Depositphotos
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Ингредиенты
- 1/2 чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления
- 1 ст. л. семечек подсолнуха
- 1 яйцо
- 1/2 чашки молока
- 1/3 размятого банана
- 1/2 нарезанного яблока
- 2 ч. л. меда
- Корица
Способ приготовления⠀
- Смешать овсяные хлопья, семечки, яйцо и молоко в кружке и хорошо перемешать.
- Добавьте банан, яблоко и мед и снова перемешать. Запекать в микроволновке на высокой мощности 2-3 минуты.
- Запеченную овсянку немного размять ложкой. По желанию добавить немного молока или йогурта.
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