3 завтрака в кружке для тех, кто опаздывает на работу

Рецепты завтрака в кружке / Фото: instagram.com/stopkilo/

Иногда такое случается: времени на то, чтобы нормально поесть утром, катастрофически не хватает. Для этого были придуманы быстрые, но полезные завтраки. А еще – микроволновая печь, с помощью которой можно приготовить отличную овсянку, воздушный банановый кекс и яркий омлет с овощами. Как максимально выгодно подготовиться к пикнику – узнаете из этого материала.

Омлет в кружке

Омлет в кружке / Фото: instagram.com/ppuummkkaa/

Ингредиенты

2 яйца

1 ст. л. кубиков жареного красного перца

1/4 чашки измельченного шпината

1 ст. л. сыра фета

1 ч. л. нарезанного зеленого лука

Молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение 1 минуты и 30 секунд. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

Банановый кекс в кружке

Банановый кекс в кружке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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1 спелый банан

1/2 ч. л. масла

1/2 ч. л. корицы

1/2 ч. л. пищевой соды

1 ст. л. молока

3 ст. л. муки на ваш выбор

Агава или подсластитель на ваш выбор

Способ приготовления

Возьмите среднюю или большую кружку, пригодную для микроволновой печи. Разомните в ней один спелый банан и масло. Добавьте все сухие ингредиенты и молоко. Размешайте вилкой до однородной консистенции. Выпекайте в течение одной-двух минут при полной мощности или пока смесь не приобретет текстуру хлеба. Не пересушите. Подавайте сразу после приготовления, по желанию дополнив десерт фруктами.

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Запеченная овсянка

Запеченная овсяная каша / Фото: Depositphotos

1/2 чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления

1 ст. л. семечек подсолнуха

1 яйцо

1/2 чашки молока

1/3 размятого банана

1/2 нарезанного яблока

2 ч. л. меда

Корица

Ингредиенты

Способ приготовления⠀

Смешать овсяные хлопья, семечки, яйцо и молоко в кружке и хорошо перемешать. Добавьте банан, яблоко и мед и снова перемешать. Запекать в микроволновке на высокой мощности 2-3 минуты. Запеченную овсянку немного размять ложкой. По желанию добавить немного молока или йогурта.

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