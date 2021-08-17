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3 завтрака в кружке для тех, кто опаздывает на работу

Ирина Маслова
17 августа, 07:01
Понятно, что для этих рецептов нужна микроволновка и ваше время – буквально 7-10 минут. В кружке можно приготовить овсянку с яблоками и медом, банановый кекс и омлет со шпинатом и сыром фета

Рецепты завтрака в кружке / Фото: instagram.com/stopkilo/

Иногда такое случается: времени на то, чтобы нормально поесть утром, катастрофически не хватает. Для этого были придуманы быстрые, но полезные завтраки. А еще – микроволновая печь, с помощью которой можно приготовить отличную овсянку, воздушный банановый кекс и яркий омлет с овощами. Как максимально выгодно подготовиться к пикнику – узнаете из этого материала.

Омлет в кружке

Омлет в кружке / Фото: instagram.com/ppuummkkaa/

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 1 ст. л. кубиков жареного красного перца
  • 1/4 чашки измельченного шпината
  • 1 ст. л. сыра фета
  • 1 ч. л. нарезанного зеленого лука
  • Молотый перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
  2. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
  3. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение 1 минуты и 30 секунд.
  5. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

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Банановый кекс в кружке

Банановый кекс в кружке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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  • 1 спелый банан
  • 1/2 ч. л. масла
  • 1/2 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. пищевой соды
  • 1 ст. л. молока
  • 3 ст. л. муки на ваш выбор
  • Агава или подсластитель на ваш выбор

Способ приготовления

  1. Возьмите среднюю или большую кружку, пригодную для микроволновой печи. Разомните в ней один спелый банан и масло.
  2. Добавьте все сухие ингредиенты и молоко.
  3. Размешайте вилкой до однородной консистенции.
  4. Выпекайте в течение одной-двух минут при полной мощности или пока смесь не приобретет текстуру хлеба. Не пересушите.
  5. Подавайте сразу после приготовления, по желанию дополнив десерт фруктами.

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Запеченная овсянка

Запеченная овсяная каша / Фото: Depositphotos


Ингредиенты

  • 1/2 чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления
  • 1 ст. л. семечек подсолнуха
  • 1 яйцо
  • 1/2 чашки молока
  • 1/3 размятого банана
  • 1/2 нарезанного яблока
  • 2 ч. л. меда
  • Корица

Способ приготовления⠀

  1. Смешать овсяные хлопья, семечки, яйцо и молоко в кружке и хорошо перемешать.
  2. Добавьте банан, яблоко и мед и снова перемешать. Запекать в микроволновке на высокой мощности 2-3 минуты.
  3. Запеченную овсянку немного размять ложкой. По желанию добавить немного молока или йогурта.

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