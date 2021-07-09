7 идей, чтобы преобразить до неузнаваемости свой омлет

Омлет, это не только, когда утро. Его можно приготовить на обед и ужин, если хочется чего-то быстрого и вкусного. Ниже найдете 7 идей, как преобразить ваш любимый омлет в лучшую сторону. Что делать, чтобы это лето вам запомнилось надолго – ответы в нашем календаре.
Картофель, помидор, сыр
Ингредиенты
- Картофель отварной – 380 г
- Помидор – 130 г
- Зеленый лук – 30 г
- Яйца – 5 шт.
- Сыр твердый – 20 г
- Растительное масло
Способ приготовления
- Яйца взбить венчиком, посолить. Отварной картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками. Помидор нарезать кубиками и тоже положить к яйцам. Добавить измельченный лук и натертый сыр. Все перемешать.
- Раскаленную сковороду смазать маслом и выложить в нее яичную массу. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне до загустения.
- С помощью крышки или тарелки перевернуть омлет и готовить еще 4-5 минут. Готовый омлет выложить на доску, разделить на 4 порции и украсить зеленью.
10 рецептов вкусного завтрака из яиц
Куриная ветчина, помидоры, шампиньоны
Ингредиенты
- Яйцо – 4 шт.
- Сыр – 50 г
- Молоко – 50 мл
- Помидор – 1 шт.
- Шампиньоны – 6 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Куриная ветчина – 80 г
- Укроп, петрушка – по вкусу
Способ приготовления
- Ветчину, помидоры и грибы нарезать на небольшие кусочки, сыр натереть на крупной терке, зелень мелко нарезать.
- К яйцам добавить молоко, соль, перец и перемешать.
- На дно формочек выложить начинку, после вылить яичную смесь и посыпать сыром.
- Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут.
Лисички и зелень
Ингредиенты
- Лисички – 700 г
- Сливочное масло – 80 г
- Яйца – 4 шт.
- Лимон
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Сухой орегано – 1 ч. л.
- Перец черный молотый, соль морская
Способ приготовления
- Духовку предварительно разогреть до 250 градусов.
- Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце.
- Чеснок почистить и мелко нарубить.
- Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3-4 минуты.
- Добавить к грибам нарубленный чеснок, орегано, готовить еще 3-4 минуты.
- Из лимона выжать сок.
- Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня.
- Сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку.
- Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым.
- Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2-3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.
Плавленый сыр и спаржевая фасоль
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 0,5 стакана
- Спаржевая фасоль – 200 г
- Перец, соль
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Разбиваем яйца в миску, взбиваем вместе с молоком, солью, перцем.
- Выливаем яичную массу на раскаленную сковородку с растительным маслом. Обжариваем омлет с одной стороны. Затем переворачиваем с помощью тарелки и поджариваем с другой стороны.
- Зеленую фасоль тушим на сливочном масле.
- Плавленый сыр нарезаем кубиками.
- Выкладываем на пищевую пленку омлет, сверху выкладываем плавленый сырок, зелень и спаржевую фасоль. Сворачиваем в рулет, разрезаем на куски и подаем.
Шампиньоны и зелень
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Молоко или сливки – 2 ст. л.
- Шампиньоны – 3-4 шт.
- Соль – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
- Сливочное или растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Шампиньоны помыть, нарезать тонкими пластинками.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить грибы до полуготовности.
- Хорошо взбить вилкой яйца с молоком или сливками, посолить.
- Залить яичной смесью грибы и готовить омлет на минимальном огне, пока он не схватится.
- При помощи кухонной лопатки аккуратно сложить омлет пополам и подавать, посыпав свежей зеленью.
Бекон и творог
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Нарезанный укроп – 2 ст. л.
- Молоко – 2 ст. л.
- Бекон – 2 ломтика
- Мягкий творог – 2 ст. л.
- Шпинат – по вкусу
Способ приготовления
- Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
- Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
- Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите творог, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.
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Шпинат и сыр
Ингредиенты
- Шпинат – 50 г
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Лук – 1/4
- Яйца – 2 шт.
- Зубчик чеснока
- Сулугуни – 30-50 г
- Щепотка соли
- Несколько веточек петрушки
Способ приготовления
- Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом.
- Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить.
- Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.
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