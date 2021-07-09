7 идей, чтобы преобразить до неузнаваемости свой омлет

Цитата дня

Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.