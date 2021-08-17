3 сніданки в кухлі для тих, хто спізнюється на роботу

Рецепти сніданку в кухлі / Фото: instagram.com/stopkilo/

Іноді таке трапляється: часу на те, щоб нормально поїсти вранці, катастрофічно бракує. Для цього були придумані швидкі, але корисні сніданки. А ще – мікрохвильова піч, за допомогою якої можна приготувати чудову вівсянку, повітряний банановий кекс і яскравий омлет з овочами. Як максимально вигідно підготуватися до пікніка – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Омлет в кухлі

Омлет в кухлі / Фото: instagram.com/ppuummkkaa/

Інгредієнти

2 яйця

1 ст. л. кубиків смаженого червоного перцю

1/4 чашки подрібненого шпинату

1 ст. л. сиру фета

1 ч. л. нарізаної зеленої цибулі

Мелений перець за смаком

Спосіб приготування

Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою. Додайте червоний перець, шпинат, раскришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте. Поставте чашку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності впродовж 1 хвилини і 30 секунд. Дістаньте кухоль і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.

Банановий кекс у чашці

Банановий кекс у кухлі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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1 стиглий банан

1/2 ч. л. масла

1/2 ч. л. кориці

1/2 ч. л. харчової соди

1 ст. л. молока

3 ст. л. борошна на ваш вибір

Агава або підсолоджувач на ваш вибір

Спосіб приготування

Візьміть чашку, придатну для мікрохвильової печі. Розімніть в ній один стиглий банан і масло. Додайте всі сухі інгредієнти і молоко. Розмішайте виделкою до однорідної консистенції. Випікайте впродовж однієї-двох хвилин на повній потужності або доки суміш не придбає текстуру хліба. Не пересушіть. Подавайте одразу після приготування, за бажанням доповнивши десерт фруктами.

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Запечена вівсянка

Запечена вівсянка в чашці / Фото: Depositphotos

1/2 чашки вівсяних пластівців швидкого приготування

1 ст. л. насіння соняшнику

1 яйце

1/2 чашки молока

1/3 розім'ятого банана

1/2 нарізаного яблука

2 ч. л. меду

Кориця

Інгредієнти

Спосіб приготування ⠀

Змішати вівсяні пластівці, насіння, яйце і молоко в кухлі і добре перемішати. Додати банан, яблуко і мед і знову перемішати. Запікати в мікрохвильовці на високій потужності 2-3 хвилини. Запечену вівсянку трохи розім'яти ложкою. За бажанням додати трохи молока або йогурту.

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