3 сніданки в кухлі для тих, хто спізнюється на роботу

Рецепти сніданку в кухлі / Фото: instagram.com/stopkilo/
Іноді таке трапляється: часу на те, щоб нормально поїсти вранці, катастрофічно бракує. Для цього були придумані швидкі, але корисні сніданки. А ще – мікрохвильова піч, за допомогою якої можна приготувати чудову вівсянку, повітряний банановий кекс і яскравий омлет з овочами. Як максимально вигідно підготуватися до пікніка – дізнаєтеся з цього матеріалу.
Омлет в кухлі
Омлет в кухлі / Фото: instagram.com/ppuummkkaa/
Інгредієнти
- 2 яйця
- 1 ст. л. кубиків смаженого червоного перцю
- 1/4 чашки подрібненого шпинату
- 1 ст. л. сиру фета
- 1 ч. л. нарізаної зеленої цибулі
- Мелений перець за смаком
Спосіб приготування
- Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика.
- Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою.
- Додайте червоний перець, шпинат, раскришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте.
- Поставте чашку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності впродовж 1 хвилини і 30 секунд.
- Дістаньте кухоль і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.
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Банановий кекс у чашці
Банановий кекс у кухлі / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 1 стиглий банан
- 1/2 ч. л. масла
- 1/2 ч. л. кориці
- 1/2 ч. л. харчової соди
- 1 ст. л. молока
- 3 ст. л. борошна на ваш вибір
- Агава або підсолоджувач на ваш вибір
Спосіб приготування
- Візьміть чашку, придатну для мікрохвильової печі. Розімніть в ній один стиглий банан і масло.
- Додайте всі сухі інгредієнти і молоко.
- Розмішайте виделкою до однорідної консистенції.
- Випікайте впродовж однієї-двох хвилин на повній потужності або доки суміш не придбає текстуру хліба. Не пересушіть.
- Подавайте одразу після приготування, за бажанням доповнивши десерт фруктами.
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Запечена вівсянка
Запечена вівсянка в чашці / Фото: Depositphotos
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Інгредієнти
- 1/2 чашки вівсяних пластівців швидкого приготування
- 1 ст. л. насіння соняшнику
- 1 яйце
- 1/2 чашки молока
- 1/3 розім'ятого банана
- 1/2 нарізаного яблука
- 2 ч. л. меду
- Кориця
Спосіб приготування ⠀
- Змішати вівсяні пластівці, насіння, яйце і молоко в кухлі і добре перемішати.
- Додати банан, яблуко і мед і знову перемішати. Запікати в мікрохвильовці на високій потужності 2-3 хвилини.
- Запечену вівсянку трохи розім'яти ложкою. За бажанням додати трохи молока або йогурту.
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