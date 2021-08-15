3 рецепта пирожков со всего мира для воскресного перекуса

Рецепты пирожков из разных стран / Фото: Depositphotos
Пирожки – одно из самых древних гастрономических изобретений, придуманных человечеством. Сегодня вряд ли кто-то скажет, когда люди додумались класть в тесто разные начинки, а потом жарить это все дело или запекать. Поэтому считать, что пирожки – это исключительно наше изобретение – не нужно. Любите уютную домашнюю выпечку на выходных, тогда выбирайте один из рецептов и порадуйте себя пирожками. А для того, чтобы выгодно собраться на пикник, ознакомьтесь с этим материалом.
Панцеротти
Итальянские пирожки, практически достояние национальной кухни. Да и начинка этих пирожков говорит сама за себя: внутри – моцарелла, томатный соус и травы.
Ингредиенты для теста
- Мука – 400 г
- Теплая вода – 200 мл
- Оливковое масло – 50 мл
- Дрожжи сухие – 11 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – щепотка
Начинка
- Томаты – 3-4 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Прованские травы – по вкусу
Способ приготовления
- Дрожжи растворите в теплой воде с сахаром, оставьте на 10 минут до появления пенной шапочки.
- Муку просейте, добавьте соль. Сделайте небольшое углубление и постепенно вливайте сначала оливковое масло, затем – опару. Заместите тесто и оставьте подниматься на 1,5 часа.
- Помидоры ошпарьте кипятком, снимите с них кожицу. Нарежьте кубиками, положите в сотейник с оливковым маслом, доведите до кипения и добавьте специи. Соус готов.
- Тесто раскатайте тонко и вырежьте кружки. Каждый смажьте томатным соусом, сверху положите моцареллу. Края смочите водой и защипните.
- Обжарьте пирожки на растительном масле до золотистой корочки.
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Корнуоллские пирожки
Эти пирожки родились в Британии, в графстве Корнуолл. Когда-то давно жены местных шахтеров готовили их на перекус для своих мужей. Потому что эти пирожки сытные. Начинка – не принципиально. Они бывают сладкими и солеными.
Ингредиенты для теста
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 150 г
- Холодная вода – 4 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
Начинка
- Куриное филе – 300 г
- Репчатый лук – 150 г
- Картофель – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Размягченное сливочное масло смешайте с мукой до образования крошки. Постепенно влейте воду и добавьте соль, заместите тесто. Остудите его в холодильнике в течение получаса.
- Картофель очистите и отварите, нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите, измельчите, обжарьте на сковороде с маслом до прозрачности. Добавьте мелко нарезанное куриное филе и обжарьте.
- Смешать картофель, курицу и лук.
- Тесто разделите на 6 частей, каждую раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте круги, в середину положите начинку, защипните края.
- Выпекайте 20 минут при 200 градусах.
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Эмпанадас
Испанские пирожки. Вернее, каталонские. Кроме испанцев, эмпанадас считают своими родными пирожками практически по всей Латинской Америке. В них можно добавлять мясной фарш, это самый распространенный вариант начинки, а еще – морепродукты или картофель, сыр и кукурузу.
Ингредиенты для теста
- Мука – 250 г
- Сливочное масло – 100 г
- Молоко – 100 мл
- Соль – 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Яичный белок – 1 шт.
- Сахар – 1 щепотка
Начинка
- Консервированная кукуруза – 200 г
- Твердый сыр – 100 г
- Перец чили молотый – 1 ч. л.
Для смазывания пирожков
- Яичный желток – 1 шт.
Способ приготовления
- В сотейнике слегка растопите сливочное масло, влейте молоко, подогрейте все вместе и снимите с огня. Добавьте соль, сахар и яичный белок.
- Муку смешайте с разрыхлителем, влейте молоко с маслом и замесите тесто. Оно должно быть плотным и эластичным.
- Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. Натрите сыр, с кукурузы слейте жидкость. Перемешайте начинку и приправьте перцем чили.
- Раскатайте тесто толщиной 2–3 мм, вырежьте кружки. На середину выложите начинку, сложите тесто пополам, защипните края, предварительно смочив их водой, и пройдитесь по ним вилкой для создания нужной формы.
- Смажьте пирожки взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут.
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