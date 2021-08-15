3 рецепти пиріжків з усього світу для недільного перекусу

Рецепти пиріжків з різних країн / Фото: Depositphotos

Пиріжки – один з найдавніших гастрономічних винаходів, придуманих людством. Сьогодні навряд чи хтось скаже, коли люди додумалися класти в тісто різні начинки, а потім смажити це все діло або запікати. Тому вважати, що пиріжки – це виключно наш винахід – не варто. Любите затишну домашню випічку на вихідних, тоді вибирайте один з рецептів і потіште себе пиріжками. А для того, щоб вигідно зібратися на пікнік, ознайомтеся з цим матеріалом.

Панцероті

Італійські пиріжки панцероті / Фото: instagram.com/thefatcatlpq/

Італійські пиріжки, практично надбання національної кухні. Та й начинка цих пиріжків каже сама за себе: всередині – моцарела, томатний соус і трави.

Інгредієнти для тіста

Борошно – 400 г

Тепла вода – 200 мл

Оливкова олія – 50 мл

Дріжджі сухі – 11 г

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – щіпка

Начинка

Томати – 3-4 шт.

Моцарела – 200 г

Прованські трави – за смаком

Спосіб приготування

Дріжджі розчиніть у теплій воді з цукром, залиште на 10 хвилин до появи пінної шапочки. Борошно просійте, додайте сіль. Зробіть невелике заглиблення і поступово вливайте спочатку оливкову олію, потім – опару. Замістити тісто і залиште підніматися на 1,5 години. Помідори обшпарте окропом, зніміть з них шкірку. Наріжте кубиками, покладіть у сотейник з оливковою олією, доведіть до кипіння і додайте спеції. Соус готовий. Тісто розкачайте тонко і виріжте кружальця. Кожен змастіть томатним соусом, зверху покладіть моцарелу. Краї змочіть водою і защіпніть. Обсмажте пиріжки на олії до золотистої скоринки.

Корнуолльські пиріжки

Корнуолльські пиріжки з Британії / Фото: instagram.com/receptishefpovar/

Ці пиріжки народилися в Британії, в графстві Корнуолл. Колись давно дружини місцевих шахтарів готували їх на перекус для своїх чоловіків. Бо ці пиріжки ситні. Начинка – не принципово. Вони бувають солодкими і солоними.

Інгредієнти для тіста

Борошно – 300 г

Вершкове масло – 150 г

Холодна вода – 4 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Начинка

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Куряче філе – 300 г

Ріпчаста цибуля – 150 г

Картопля – 200 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Розм'якшене вершкове масло змішайте з борошном до утворення крихти. Поступово влийте воду і додайте сіль, замістити тісто. Остудіть його в холодильнику впродовж 30 хвилин. Картоплю очистіть і відваріть, наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть, подрібніть, обсмажте на сковороді з олією до прозорості. Додайте дрібно нарізане куряче філе і обсмажте. Змішати картоплю, курку і цибулю. Тісто розділіть на 6 частин, кожну розкачати в тонкий пласт. Виріжте кружальця, в середину покладіть начинку, защипніть краї. Випікайте 20 хвилин за 200 градусів.

Емпанадас

Емпанадас традиційно готують з фаршем / Фото: Depositphotos

Іспанські пиріжки. Точніше, каталонські. Крім іспанців, емпанадас вважають своїми рідними пиріжками практично по всій Латинській Америці. У них можна додавати м'ясний фарш, це найпоширеніший варіант начинки, а ще – морепродукти або картоплю, сир і кукурудзу.

Інгредієнти для тіста

Борошно – 250 г

Вершкове масло – 100 г

Молоко – 100 мл

Сіль – 0,5 ч. л.

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Яєчний білок – 1 шт.

Цукор – 1 щіпка

Начинка

Консервована кукурудза – 200 г

Твердий сир – 100 г

Перець чилі мелений – 1 ч. л.

Для змазування пиріжків

Яєчний жовток – 1 шт.

Спосіб приготування

У сотейнику злегка розтопіть вершкове масло, влийте молоко, підігрійте все разом і зніміть з вогню. Додайте сіль, цукор і яєчний білок. Борошно змішайте з розпушувачем, влийте молоко з маслом і замісіть тісто. Воно має бути щільним і еластичним. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть в холодильник на 1 годину. Натріть сир, з кукурудзи злийте рідину. Перемішайте начинку і приправте перцем чилі. Розкачайте тісто завтовшки 2-3 мм, виріжте кружальця. На середину викладіть начинку, складіть тісто навпіл, защипніть краї, попередньо змочивши їх водою, і пройдіться по них виделкою для створення потрібної форми. Змастіть пиріжки збитим жовтком. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.

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