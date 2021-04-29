29 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день танца, Чистый четверг – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 29 апреля

Какой сегодня праздник, 29 апреля? Международный день танца, Всеукраинский день футбола. Чистый четверг Страстной недели – в православном календаре. Арина Рассадница – в народном календаре. Именины празднуют: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 апреля.

29 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Международный день танца (International Dance Day) – праздник, посвященный всем стилям танца, был учрежден в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра.

– праздник, посвященный всем стилям танца, был учрежден в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра. День памяти всех жертв применения химического оружия был основан в 2005 году на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

был основан в 2005 году на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Всеукраинский день футбола отмечается 29 апреля, начиная с 1992 года, когда украинская сборная впервые вышла на поле в форме национальных цветов.

отмечается 29 апреля, начиная с 1992 года, когда украинская сборная впервые вышла на поле в форме национальных цветов. День Сёва – национальный праздник Японии в честь императора Хирохито.

Какой сегодня праздник

29 апреля в православной церкви наступает Великий или Чистый четверг Страстной недели. В этот день вспоминается Тайная вечеря, омовение Христом ног ученикам, Его молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи.

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Также в этот день чтится память мучениц Агапии, Ирины и Хионии, мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Празднование Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

В народе 29 апреля почиталась Арина Рассадница. Как понятно из названия, в этот период люди занимались рассадой, сеяли капусту, высаживали огурцы, а еще белили стволы садовых деревьев. Весной вода в реках часто размывала берега, оставляя размытые овраги.

Приметы на 29 апреля

западный ветер на Арину – к дождям;

на Арину садят капусту и огурцы;

в Чистый четверг важно очистить душу и тело, а также свое жилище;

в Чистый четверг нельзя оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в ссорах;

особенно важно не оставлять грязное белье и посуду на Страстную пятницу.

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Интересные и важные события в Украине и мире 29 апреля

1897 – день открытия электрона английским ученым Джозефом Томсоном.

1918 – Павел Скоропадский был избран гетманом Украины.

1931 – в СССР была проведена первая телепередача.

1955 – Украина приняла решение об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко.

1992 – Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии.

Кто родился 29 апреля

1727 – Жан-Жорж Новерр, французский танцовщик, хореограф, реформатор балета.

1875 – Рафаэль Сабатини, английский писатель.

1899 – Дюк Эллингтон, американский джазовый музыкант.

1908 – Джек Уильямсон, американский писатель-фантаст.

1970 – Ума Турман, американская актриса.

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