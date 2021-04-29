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29 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Международный день танца, Чистый четверг – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 29 апреля

Какой сегодня праздник, 29 апреля? Международный день танца, Всеукраинский день футбола. Чистый четверг Страстной недели – в православном календаре. Арина Рассадница – в народном календаре. Именины празднуют: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 апреля.

29 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

29 апреля в православной церкви наступает Великий или Чистый четверг Страстной недели. В этот день вспоминается Тайная вечеря, омовение Христом ног ученикам, Его молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи.

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Также в этот день чтится память мучениц Агапии, Ирины и Хионии, мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Празднование Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

В народе 29 апреля почиталась Арина Рассадница. Как понятно из названия, в этот период люди занимались рассадой, сеяли капусту, высаживали огурцы, а еще белили стволы садовых деревьев. Весной вода в реках часто размывала берега, оставляя размытые овраги.

Приметы на 29 апреля

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Кто родился 29 апреля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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