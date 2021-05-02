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2 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 мая, 06:40

Ольга Козачок

Пасха, Светлое Христово Воскресение – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 мая

2 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 2 мая?Пасха, Светлое Христово Воскресение – в православном календаре. Иван Ветхопещерник – в народном календаре. Именины празднуют: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 мая.

2 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

2 мая в православной церкви отмечается Пасха – великий и самый главный церковный праздник, знаменующий светлое Воскресение Христово, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов.

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Также в этот день чтится память преподобного Иоанна Ветхопечерника, мучеников Феоны, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидийской, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, преподобного Никифора, игумена.

В народе 2 мая почитался Иван Ветхопещерник. Обычно в этот день люди несли угощение Весне и оставляли его в поле. В праздник святой Пасхи приветствовали друг друга словами: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" После всенощной люди приходили домой из церкви и разговлялись после длинного Великого поста. Главные угощения – это паски и крашенки. С них и начинали ритуальную трапезу.

Приметы на 2 мая

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