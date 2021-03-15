Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Смотрите удобный Пасхальный календарь до 2025 года и определяйте даты церковных праздников

Пасха – это самый великий, радостный значимый праздник у христиан всего мира, дарующий свет каждому верующему. Она установлена в честь Воскресения Христова – события, которое стало центром всей библейской истории. Загляните в православный календарь: Пасха там будет обозначена самым ярким красным цветом.

Каждый год дата Пасхи рассчитывается по-разному. Предлагаем вашему вниманию наглядный календарь Пасхи до 2025 года, исходя из которого можно легко узнать даты самых важных церковных праздников. Ведь многие из них непосредственно зависят от дня празднования Пасхи.

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Как высчитывается Пасха: календарь православной пасхалии

Пасхалия – это сложная система расчета, которая по специальным таблицам помогает определить даты празднования переходящих церковных праздников, в первую очередь Пасхи, по календарю для разных годов. В этих расчетах учитывается взаимосвязь множества календарно-астрономических величин.

По правилам Первого Вселенского собора от 325 года, празднование православной Пасхи совершается в первое воскресение после весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. При этом, если в это же воскресение отмечается еврейская Пасха, то празднование православной Пасхи переносится еще на неделю.

Для вычисления даты празднования Пасхи и других переходящих праздников православная церковь пользуется юлианским календарем, введенным в оборот еще при Юлии Цезаре, в 45 году до н.э. То есть дата, когда отмечается Пасха по календарю, высчитывается по старому стилю.

А вот католики, наоборот, считают дату Пасхи по новому стилю и используют григорианский календарь, введенный в 1582 г. римским папой Григорием XIII. Из-за этого несовпадения правил пасхалии разных конфессий дни Пасхи по календарю у них не совпадают.

Расчет церковных переходящих праздников, зависящих от Пасхи: календарь на 2020-2025 гг.

Календарь Пасхи Фото: Сегодня

От даты Пасхи ведут отсчет другие преходящие церковные праздники:

Прощеное воскресенье отмечается за 7 недель до Пасхи;

Вербное воскресенье празднуется за одну неделю до Пасхи;

Вознесение наступает на 40-й день после Воскресения Христова;

Троица празднуется на 50 день после Пасхи.

Петров пост начинается на 57-й день.

Итак, Пасха в 2021 году наступит 2 мая. Значит, исходя из православного календаря, Вознесение в нынешнем году будем отмечать 10 июня, а Троицу – 20 июня.

Также известны даты празднования в будущих годах. В 2022 году Пасха наступит 24 апреля, а в 2023 году празднование Христова Воскресенья будет 16 апреля.

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