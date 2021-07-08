12 простых и полезных перекусов, которые станут вашими постоянными

Каждый из предложенных ниже вариантов удобно брать на работу или прогулку. Например, творожные палочки с цельнозерновой муки, песто из свеклы и зелени, пирог с брокколи и курицей или куриные маффины

Полезные перекусы / Фото: freepik.com

Часто бывает так, что между основными приемами пищи хочется есть. Но это не значит, что нужно бежать в магазин и покупать действительно вредную еду. Достаточно позаботиться об этом заранее и приготовить все дома. Перекусы должны быть здоровыми – так нам советуют диетологи. Это совсем не означает, что здоровые перекусы – невкусные перекусы. Ниже найдете 12 оригинальных рецептов, которые вполне могут стать для вас постоянными. В календаре летних лайфхаков найдете прекрасные идеи, как провести отпуск с пользой.

Запеканка с форелью и брокколи

Запеканка с форелью и брокколи / Фото: instagram.com/retseptypoleznye/

Ингредиенты

Брокколи – 400 г

Филе рыбы – 400 г

Яйцо – 3 шт.

Молоко 1% – 100 мл

Мука цельнозерновая – 1 ст. л.

Сыр – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Брокколи отварить, филе рыбы порезать кусочками. Смешать брокколи, рыбу посолить, перемешивать аккуратно, сложить в форму. Смешать, яйца, молоко, тертый сыр, муку и перец, если нужно подсолить. Залить этой смесью рыбу с брокколи. Выпекать в разогретую до 180 градусов духовку до готовности.

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Белковый салат

Салат с курицей и орехами / Фото: instagram.com/maria_za_pp/

Ингредиенты

Куриная грудка

Ананас консервированный – 50 г

Кукуруза консервированная – 150 г

Сыр – 50 г

Грецкие орехи – 50 г

Йогурт натуральный или греческий – 50 мл

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Отварить в подсоленной воде куриную грудку. Нарезать грудку, ананас, натереть сыр и смешать все ингредиенты, добавив соль и йогурт.

Тосты с песто из свеклы

Тосты со свеклой / Фото: instagram.com/yogenia_jl/

Ингредиенты

Семечки подсолнечника (свежие) – 1 ст.

Петрушка – большой пучок

Отваренная свекла – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Сок 1/2 лимона

Щепотка розовой соли

Хмели-сунели – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления

Семечки нужно заранее замочить в течение 5-10 часов. Все ингредиенты измельчить в блендере, по желанию добавить столовую ложку подсолнечного масла.

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Дип из йогурта с пряными травами

Дип с зеленью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г сметаны или натурального йогурта

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

50 г разных пряных трав (на ваш выбор)

1 чайная ложка кленового сиропа или меда

Соль, перец

Способ приготовления

Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками. Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне. Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть. Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте. Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями. Подавайте дип вместе с брусочками свежих овощей или кукурузными чипсами.

Яичный паштет с орехами

Яичный паштет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 луковицы

4 вареных яйца

100 г грецких орехов

5 зубчиков молодого чеснока

20 г сливочного масла

Щепотка соли

Петрушка

Способ приготовления

Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень. Перебейте все в блендере и подавайте с гренками. Рецепт рассчитан на 2-3 порции.

Творог с фруктами, изюмом и орехами

Творог с фруктами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

350 г зернистого творога

1 ч. л. ванильного сахара

Горсть изюма

Горсть грецких орехов

4 абрикоса

1 груша

2 ст. л. меда

Способ приготовления

В зернистый творог добавить ванильный сахар, перемешать. Изюм хорошо промыть, ядра орехов подсушить на сковороде или в духовке. Фрукты помыть. Грушу нарезать ломтиками, очистить от сердцевины и семян. Абрикосы нарезать, удалив косточку. Посыпать творог фруктами, изюмом и орехами. Полить медом и сразу же подавать. Рецепт рассчитан на две порции.

Творожное печенье с овсянкой

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Овсяное печенье без сахара / Фото: freepik.com

Ингредиенты

1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)

1 упаковка творога

2 яйца

Изюм и/или семечки – по вкусу

Способ приготовления

Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните. Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите. Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки. Присыпьте противень овсяными хлопьями. Скатайте из теста шарики и выложите их на противень. Выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 15 минут.

Пирог с курицей, кабачками и сыром

Киш с курицей и кабачками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для пирога

300 г несладкого песочного теста

1 кабачок или цукини (около 300 г)

150 г сливочного сыра

100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)

100 г кедровых орешков

50 г брынзы

1 стаканчик густого йогурта без добавок

1 яйцо

Несколько веточек базилика

Соль, перец

Для теста (500 г)

300 г муки

150 г сливочного масла

Большая щепотка соли

1 яйцо

2 ст. л. очень холодной воды

Способ приготовления

Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Лодочки из кабачков с курицей

Фаршированные кабачки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 небольших кабачка

500 г куриного филе

1 крупная луковица

1 крупная морковь

3 зубчика чеснока

1 крупный помидор

2 ст. л. оливкового масла

200 мл сметаны

Соль, перец, паприка – по вкусу

100 г сыра (пармезан, гауда)

Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

Способ приготовления

Духовку разогреть до 200 градусов. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

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Маффины из куриного фарша в духовке

Маффины из фарша в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г куриного фарша

1 яйцо

1 ст. л. горчицы с зернами

2 зубчика чеснока

50 мл сливок

100 г сыра

120 г зеленого горошка

120 г кукурузы

Способ приготовления

Сыр и чеснок измельчить в блендере до получения однородной массы. Добавить к фаршу и перемешать. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Выложить смесь в подготовленные формочки для маффинов. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

Овощной салат с нутом

Овощной салат с горохом нут / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 пучок салатных листьев

Горсть помидоров черри (желтых и красных)

1 спелое авокадо

1/2 банки консервированного гороха нута

1/4 ч. л. сухих трав

1/2 ст. л. белого винного уксуса или лимонного сока

1 зубчик чеснока

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления

Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок. Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку. Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.

Сырные палочки

Сырные палочки / Фото: instagram.com/dukan_recepts/

Ингредиенты

Творог пастообразный – 180 г

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 80 г

Цельнозерновая мука – 8 ст. л.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления

Смешать творог с яйцом, добавить муку, специи, перемешать. Натереть сыр и добавить в тесто. Сформировать палочки нужной длины и ширины. Выпекать 20-25 минут при 200 градусах до румяности. Украсить зеленью и кунжутом.

И еще один рецепт – гренок с тартаром из лосося – узнаете из видео.

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