12 простых и полезных перекусов, которые станут вашими постоянными

Полезные перекусы / Фото: freepik.com
Часто бывает так, что между основными приемами пищи хочется есть. Но это не значит, что нужно бежать в магазин и покупать действительно вредную еду. Достаточно позаботиться об этом заранее и приготовить все дома. Перекусы должны быть здоровыми – так нам советуют диетологи. Это совсем не означает, что здоровые перекусы – невкусные перекусы. Ниже найдете 12 оригинальных рецептов, которые вполне могут стать для вас постоянными. В календаре летних лайфхаков найдете прекрасные идеи, как провести отпуск с пользой.
Запеканка с форелью и брокколи
Запеканка с форелью и брокколи / Фото: instagram.com/retseptypoleznye/
Ингредиенты
- Брокколи – 400 г
- Филе рыбы – 400 г
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко 1% – 100 мл
- Мука цельнозерновая – 1 ст. л.
- Сыр – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Брокколи отварить, филе рыбы порезать кусочками.
- Смешать брокколи, рыбу посолить, перемешивать аккуратно, сложить в форму.
- Смешать, яйца, молоко, тертый сыр, муку и перец, если нужно подсолить.
- Залить этой смесью рыбу с брокколи. Выпекать в разогретую до 180 градусов духовку до готовности.
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Белковый салат
Салат с курицей и орехами / Фото: instagram.com/maria_za_pp/
Салат с курицей и орехами / Фото: instagram.com/maria_za_pp/
Ингредиенты
- Куриная грудка
- Ананас консервированный – 50 г
- Кукуруза консервированная – 150 г
- Сыр – 50 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Йогурт натуральный или греческий – 50 мл
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить в подсоленной воде куриную грудку.
- Нарезать грудку, ананас, натереть сыр и смешать все ингредиенты, добавив соль и йогурт.
Тосты с песто из свеклы
Тосты со свеклой / Фото: instagram.com/yogenia_jl/
Ингредиенты
- Семечки подсолнечника (свежие) – 1 ст.
- Петрушка – большой пучок
- Отваренная свекла – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Сок 1/2 лимона
- Щепотка розовой соли
- Хмели-сунели – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
Способ приготовления
- Семечки нужно заранее замочить в течение 5-10 часов.
- Все ингредиенты измельчить в блендере, по желанию добавить столовую ложку подсолнечного масла.
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Дип из йогурта с пряными травами
Дип с зеленью / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 200 г сметаны или натурального йогурта
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 50 г разных пряных трав (на ваш выбор)
- 1 чайная ложка кленового сиропа или меда
- Соль, перец
Способ приготовления
- Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками.
- Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне.
- Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть.
- Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте.
- Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями.
- Подавайте дип вместе с брусочками свежих овощей или кукурузными чипсами.
Яичный паштет с орехами
Яичный паштет / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 3 луковицы
- 4 вареных яйца
- 100 г грецких орехов
- 5 зубчиков молодого чеснока
- 20 г сливочного масла
- Щепотка соли
- Петрушка
Способ приготовления
- Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень.
- Перебейте все в блендере и подавайте с гренками. Рецепт рассчитан на 2-3 порции.
Творог с фруктами, изюмом и орехами
Творог с фруктами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 350 г зернистого творога
- 1 ч. л. ванильного сахара
- Горсть изюма
- Горсть грецких орехов
- 4 абрикоса
- 1 груша
- 2 ст. л. меда
Способ приготовления
- В зернистый творог добавить ванильный сахар, перемешать.
- Изюм хорошо промыть, ядра орехов подсушить на сковороде или в духовке.
- Фрукты помыть. Грушу нарезать ломтиками, очистить от сердцевины и семян. Абрикосы нарезать, удалив косточку.
- Посыпать творог фруктами, изюмом и орехами. Полить медом и сразу же подавать. Рецепт рассчитан на две порции.
Творожное печенье с овсянкой
Овсяное печенье без сахара / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- 1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)
- 1 упаковка творога
- 2 яйца
- Изюм и/или семечки – по вкусу
Способ приготовления
- Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните.
- Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите.
- Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки.
- Присыпьте противень овсяными хлопьями.
- Скатайте из теста шарики и выложите их на противень.
- Выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 15 минут.
Пирог с курицей, кабачками и сыром
Киш с курицей и кабачками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для пирога
- 300 г несладкого песочного теста
- 1 кабачок или цукини (около 300 г)
- 150 г сливочного сыра
- 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
- 100 г кедровых орешков
- 50 г брынзы
- 1 стаканчик густого йогурта без добавок
- 1 яйцо
- Несколько веточек базилика
- Соль, перец
Для теста (500 г)
- 300 г муки
- 150 г сливочного масла
- Большая щепотка соли
- 1 яйцо
- 2 ст. л. очень холодной воды
Способ приготовления
- Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
- Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
- Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
- Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
- Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
- Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
- Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.
Лодочки из кабачков с курицей
Фаршированные кабачки / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 4 небольших кабачка
- 500 г куриного филе
- 1 крупная луковица
- 1 крупная морковь
- 3 зубчика чеснока
- 1 крупный помидор
- 2 ст. л. оливкового масла
- 200 мл сметаны
- Соль, перец, паприка – по вкусу
- 100 г сыра (пармезан, гауда)
- Несколько веточек свежей петрушки – для подачи
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
- Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
- В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут.
- Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
- Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
- Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.
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Маффины из куриного фарша в духовке
Маффины из фарша в духовке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 1 ст. л. горчицы с зернами
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл сливок
- 100 г сыра
- 120 г зеленого горошка
- 120 г кукурузы
Способ приготовления
- Сыр и чеснок измельчить в блендере до получения однородной массы.
- Добавить к фаршу и перемешать. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать.
- Выложить смесь в подготовленные формочки для маффинов.
- Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.
Овощной салат с нутом
Овощной салат с горохом нут / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 пучок салатных листьев
- Горсть помидоров черри (желтых и красных)
- 1 спелое авокадо
- 1/2 банки консервированного гороха нута
- 1/4 ч. л. сухих трав
- 1/2 ст. л. белого винного уксуса или лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления
- Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок.
- Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку.
- Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.
Сырные палочки
Сырные палочки / Фото: instagram.com/dukan_recepts/
Ингредиенты
- Творог пастообразный – 180 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр – 80 г
- Цельнозерновая мука – 8 ст. л.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Зелень, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать творог с яйцом, добавить муку, специи, перемешать.
- Натереть сыр и добавить в тесто.
- Сформировать палочки нужной длины и ширины.
- Выпекать 20-25 минут при 200 градусах до румяности. Украсить зеленью и кунжутом.
И еще один рецепт – гренок с тартаром из лосося – узнаете из видео.
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