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Чем перекусить без вреда для здоровья – 5 полезных вариантов

Сегодня, 12:27

Это могут быть и орехи, и фрукты, но важно знать, сколько их можно во время перекуса

На пути к стройности и здоровью нужно понимать: важно не только, что мы едим, а и когда мы это едим. Мы рассказывали о 7 продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека. Теперь узнаем, что, а главное – сколько, можно есть во время перекуса. Нутрициолог Яна Легеза поделилась своими рекомендациями на этот счет.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Насколько важны для нас перекусы?

"Часто бывает, что между употреблением полезных продуктов во время стандартных приемов пищи мы перекусываем едой, которая вредна для фигуры. Знакомо? Но не стоит забывать, что перекус при правильном питании также должен быть полезным для фигуры и состоять из вкусных продуктов. Иначе все старания будут напрасны. Итак, мои варианты здоровых перекусов", – говорит Яна Легеза.

Варианты правильных перекусов

Кисломолочные продукты

В качестве полезного перекуса между основными приемами пищи подойдут: ряженка, натуральный йогурт без добавок. Эти напитки богаты кальцием, а также лактобактериями, поддерживающими кишечник в хорошей форме.

Горький шоколад

Еще один вариант для здорового перекуса. Не нужно путать горький шоколад с другими видами. Горьким считается только то лакомство, которое содержит как минимум 72% какао. Какао-бобы имеют в своем составе антиоксиданты, замедляющие старение, позитивно влияющие на когнитивную функцию мозга.

Оптимальным считается употребление нескольких долек шоколада в день (25-30 грамм).

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Орехи

Среди полезных продуктов для перекуса можно выделить орехи. Существует множество видов орехов и каждый из них полезен по-своему. Грецкие орехи улучшают мозговую активность, незаменимы при профилактике болезней сердца и сосудов. Миндаль снижает уровень холестерина в крови, полезен для мозга и костей.

Но стоит помнить о том, что орехи калорийны и ежедневно без вреда для фигуры можно употреблять только 3-6 штук.

Фрукты

Яблоки, груши, апельсины, персики, грейпфруты, сливы, киви прекрасно усваиваются организмом, богаты клетчаткой, которая положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Но важно помнить, что не все виды фруктов полезны при похудении.

Стоит избегать бананов, винограда – они содержат много фруктозы.

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Злаковые батончики и мюсли

Они как полезный перекус также прекрасно подойдут, но их нужно внимательно выбирать. Важно, чтобы в составе были только натуральные ингредиенты (сухофрукты, злаки, орехи) без растительных масел и консервантов.

Здесь узнаете о 5 полезных и вкусных тостах на завтрак.

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