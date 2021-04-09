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10 вариантов вторых блюд для вкусного и сытного обеда

9 апреля, 15:10

Ирина Маслова

Они не сложны в приготовлении и не займут много времени

Обычно к обеду мы готовим несколько блюд, чтобы не проголодаться и съесть на ужин что-нибудь легкое и полезное. И особое внимание мы уделяем вторым блюдам, да и времени на их приготовление нужно чуть больше. Ниже найдете 10 рецептов, которые удивят близких своей оригинальностью, а вас – простотой исполнения.

Если вы обожаете выпечку, то принимайте участие в нашем конкурсе на лучший ее рецепт.

Постный плов

Фото: instagram.com/elizavetabuzoverya/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук, морковь и грибы обжарить, добавить соль и приправы, высыпать сверху рис.
  2. Добавить воду, накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума.
  3. Оставить томиться до полного испарения воды.
  4. Дать плову настояться.

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Запеченный рулет из лаваша с сыром и грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать шампиньоны и лук кубиком. Обжарить грибы с луком в сковороде, на растительном масле до готовности. Добавить соль, перец.
  2. Сыр натереть.
  3. Равномерно по поверхности лаваша выложить готовые грибы с луком, затем посыпать сыром.
  4. Свернуть в рулет, выложить на противень, застеленный пергаментом.
  5. Взбить яйцо и смазываем поверхность рулета. Выпекать при 180 градусах 10 минут.

Сытные митболы (тефтели) из индейки с моцареллой ⠀

Фото: instagram.com/ekaterinaisrael/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Измельчить индейку и лук, добавить яйцо, отруби, мускатный орех, соль, перец и замесить.
  2. Сформировать митболы, внутрь каждого поместить кусочек моцареллы.
  3. Выложить в форму и выпекать 20 мин при 180-200 градусах.
  4. Смешать томаты с паприкой, добавить соль, перец и залить митболы.
  5. Запекать до готовности еще 15 минут.

Рагу с телятиной

Фото: instagram.com/delic.fantasy/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Засыпать 2 столовые ложĸи муĸи в чистый полиэтиленовый пакет. Добавить мясо и потpясти.
  2. Растопить сливочноe масло и оливковое маслo, добавить мясo и oбжаpивать со всex сторон 10 минyт, переворaчивaя.
  3. Добaвить мoркoвь, картофeль, чeснок и лук, пeрeмeшать.
  4. Добaвить тoматную пастy и пpилить белое вино и гоpячую воду. Поcолить и попеpчить. Добaвить приправы.
  5. Нaĸрыть крышкой и тушить на слaбом oгне в течение 1.5 чaсa.

Котлеты "Нежные"

Фото: instagram.com/vkussnova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Измельчить куриное филе в фарш. Добавить яйцо, соль, специи. Натереть сыр на мелкой терке.
  2. Добавить в фарш майонез. Высыпать муку. Измельчить чеснок и добавить в фарш вместе с сыром.
  3. Вымесить фарш и убрать под пленкой в холодильник на 30 минут.
  4. Мелко порубить зелень. Сформировать котлеты и нафаршировать зеленью.
  5. Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон. Довести до готовности в духовке.

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Курица в мультиварке с грибами и сливками

Курица с грибами и сливками в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
  3. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
  4. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
  5. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
  6. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
  7. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком

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Салат из пасты с рыбой и горошком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе семги отварите на медленном огне, добавив в воду лавровый лист и соль. Всыпьте в кастрюлю замороженный зеленый горошек и проварите его вместе с рыбой.
  2. В большую миску выложите отваренные фарфалле, заправьте сметаной, солью и перцем.
  3. Добавьте проваренный зеленый горошек и семгу, разобрав ее руками на небольшие кусочки.
  4. Мини-грин разорвите руками пополам и добавьте в теплый салат.
  5. Перемешайте и подавайте к столу, по желанию посыпав тертым пармезаном.

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Γрeчка с мясoм в гoршoчкe

Гречка с мясом в горшочках / Фото: Depositphotos

Ингрeдиeнты

Способ приготовления

  1. Μясo (лyчшe свининy) пoрeзать на кyсoчки, мeлкo пoрeзать лyк, разлoжить в три гoршoчка.
  2. Сверху насыпать пo три стoлoвыe лoжки прoмытoй крyпы, дoбавить раскрoшeнный лаврoвый лист.
  3. Залить сoдeржимoe гoршкoв бyльoнoм из кyбикoв (лyчшe кyриным или грибным). Πoставить в дyxoвкy на час при срeднeй тeмпeратyрe.

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Куриные ножки по-итальянски

Запеченные куриные ножки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте.
  2. Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам.
  3. Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки.
  4. Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок.
  5. Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.

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Фаршированный картофель по-мексикански

Картофельные лодочки с начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для подачи

Способ приготовления

  1. Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут).
  2. Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили.
  3. Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.

Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.

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