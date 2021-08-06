10 лайфхаков для аппетитных бургеров и хот-догов на пикнике

Секреты вкусных бургеров и хот-догов для пикника / Фото: freepik.com
Чтобы не говорили о вреде фастфуда, а бургеры и хот-доги не теряют своей популярности. Как можно отказаться от сочных бургеров и аппетитных хот-догов? Тем более когда пикник, тем более когда шашлык еще готовится? К примеру, классический рецепт бургера требует чуть больше времени на реализацию, но в походных условиях можно отойти от традиций. 10 важных лайфхаков для идеальных бургеров и хот-догов читайте ниже. Чтобы купить продукты для пикника по максимально выгодным ценам – ознакомьтесь с этим материалом.
Правила для идеального бургера на пикнике
Фарш для котлет лучше готовить самостоятельно / Фото: pexels.com
Фарш. Сделайте его самостоятельно, в таком случае его нужно тщательно вымесить, чтобы все приправы распределились равномерно, и он был воздушным. Солить фарш нужно в процессе жарки. Котлеты можно сформировать дома, аккуратно завернуть в пищевую пленку и привезти с собой на природу.
Если покупать фарш, то он должен быть самым свежим. Важно, чтобы мясо было нежирным. Идеальное сочетание – 80% мяса и 20% жира.
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Котлета. В идеале котлеты должны быть одинакового размера толщиной не более 2 см.
Соль. Солите котлеты непосредственно перед жаркой. Если посолить во время замешивания, котлета может получиться суховатой.
Жарка. Не переворачивайте котлеты слишком часто. Сначала обжарьте их с одной стороны, немного придавливая лопаткой, затем переверните на другую. Время жарки 7-8 минут.
Сборка бургера. Главная сложность – размякший хлеб. Поэтому бургер собирайте так: булка, соус, овощи, лист салата, котлета.
Правила для идеального хот-дога на пикнике
Для хот-догов берите самые качественные сосиски или колбаски / Фото: Depositphotos
Колбаски, сосиски. Выбирайте качественные продукты с высоким содержанием мяса. Для хот-догов подойдут любые колбаски в натуральной оболочке. Обжаривайте колбаски на гриле. Вареные не будут такими сочными и ароматными.
Жарка. Обжаривать колбаски нужно не более 10 минут. Сосиски – 2-3 минуты. Для равномерной прожарки постоянно их переворачивайте. Если у вас гриль с крышкой, то при приготовлении ее закрывать не нужно, чтобы колбаски получились жареными, а не вареными. После выложите колбаски на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Так колбаски будут хрустящими.
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Булочки для хот-дога или багет должны быть мягкими, пышными, немного сладковатыми. Перед приготовлением немного подсушите их на гриле.
Начинка. Это свежие огурцы и помидоры, зелень, тертый сыр, лук, капуста. Но вкуснее всего, когда в хот-доге не больше трех дополнительных ингредиентов. Соус – дело личного вкуса.
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Сборка хот-дога. Удобней не разрезать булочку вдоль, а разрезать сбоку – так начинка не буде вываливаться. Хот-дог подается в горячем виде, так что собирать его нужно быстро, сразу после обжарки булочек и колбасок.
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