Корн-дог, или сосиска в кляре по-американски: особенности и рецепт

И да, корн-дог все же удобней есть. Ведь он "сидит" на прочной деревянной шпажке. Это преемник традиционного хот-дога, но в отличие от классики, у корн-дога есть золотистый кляр, толщину которого вы регулируете сами. К тому же это еще один вкусный способ, как преобразить любимые сосиски. Нужна еще будет кукурузная мука, именно она придает кляру золотистости и хрустящую текстуру. Если вы запланировали отпуск и не знаете, как его провести – ищите идеи в нашем календаре лета.
Как приготовить корн-дог
Ингредиенты
- Мука – 100 г
- Кукурузная мука – 100 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Сода – 1,5 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 2 ст. л.
- Сосиски – 6 шт.
- Масло для жарки – 300 мл
Способ приготовления
- Смешать сухие ингредиенты. Добавить яйцо и постепенно влить молоко. Тесто должно быть очень густым, регулируйте консистенцию молоком или мукой.
- Сосиски нанизать на шпажки. Обвалять их в муке, чтобы они лучше держали на себе тесто.
- Перелить тесто в максимально узкий и высокий сосуд.
- Разогреть на сковороде растительное масло.
- Опустить сосиску полностью в тесто и аккуратно вынуть, немного прокручивая шпажку. Это нужно для того, чтобы тесто не пошло комочками, а обволакивало сосиску.
- Обжарить сосиску со всех сторон. В процессе обжарки ее нужно постоянно поворачивать, как только тесто схватится. Так получится ровная поверхность.
- Высушить корн-доги на бумажных полотенцах. Подавать с кетчупом, горчицей, острыми соусами.
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