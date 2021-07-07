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Корн-дог, или сосиска в кляре по-американски: особенности и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 июля, 15:11
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В отличие от киевской перепички, американский корн-дог имеет более гладкую однородную оболочку. Все дело в кляре, он хрустящий и золотистый, потому что замешивается на кукурузной муке
Рецепт американского корн-дога
Рецепт американского корн-дога / Фото: instagram.com/cemilcelup/

И да, корн-дог все же удобней есть. Ведь он "сидит" на прочной деревянной шпажке. Это преемник традиционного хот-дога, но в отличие от классики, у корн-дога есть золотистый кляр, толщину которого вы регулируете сами. К тому же это еще один вкусный способ, как преобразить любимые сосиски. Нужна еще будет кукурузная мука, именно она придает кляру золотистости и хрустящую текстуру. Если вы запланировали отпуск и не знаете, как его провести – ищите идеи в нашем календаре лета.

Как приготовить корн-дог

Рецепт корн-дога
Рецепт корн-дога / Фото: instagram.com/lirvine90/

Ингредиенты

  • Мука – 100 г
  • Кукурузная мука – 100 г
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Сода – 1,5 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 2 ст. л.
  • Сосиски – 6 шт.
  • Масло для жарки – 300 мл

Способ приготовления

  1. Смешать сухие ингредиенты. Добавить яйцо и постепенно влить молоко. Тесто должно быть очень густым, регулируйте консистенцию молоком или мукой.
  2. Сосиски нанизать на шпажки. Обвалять их в муке, чтобы они лучше держали на себе тесто.
  3. Перелить тесто в максимально узкий и высокий сосуд.
  4. Разогреть на сковороде растительное масло.
  5. Опустить сосиску полностью в тесто и аккуратно вынуть, немного прокручивая шпажку. Это нужно для того, чтобы тесто не пошло комочками, а обволакивало сосиску.
  6. Обжарить сосиску со всех сторон. В процессе обжарки ее нужно постоянно поворачивать, как только тесто схватится. Так получится ровная поверхность.
  7. Высушить корн-доги на бумажных полотенцах. Подавать с кетчупом, горчицей, острыми соусами.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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