Корн-дог, или сосиска в кляре по-американски: особенности и рецепт

В отличие от киевской перепички, американский корн-дог имеет более гладкую однородную оболочку. Все дело в кляре, он хрустящий и золотистый, потому что замешивается на кукурузной муке

Рецепт американского корн-дога / Фото: instagram.com/cemilcelup/

И да, корн-дог все же удобней есть. Ведь он "сидит" на прочной деревянной шпажке. Это преемник традиционного хот-дога, но в отличие от классики, у корн-дога есть золотистый кляр, толщину которого вы регулируете сами. К тому же это еще один вкусный способ, как преобразить любимые сосиски. Нужна еще будет кукурузная мука, именно она придает кляру золотистости и хрустящую текстуру. Если вы запланировали отпуск и не знаете, как его провести – ищите идеи в нашем календаре лета.

Как приготовить корн-дог

Рецепт корн-дога / Фото: instagram.com/lirvine90/

Ингредиенты

Мука – 100 г

Кукурузная мука – 100 г

Сахар – 3 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Сода – 1,5 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Сосиски – 6 шт.

Масло для жарки – 300 мл

Способ приготовления

Смешать сухие ингредиенты. Добавить яйцо и постепенно влить молоко. Тесто должно быть очень густым, регулируйте консистенцию молоком или мукой. Сосиски нанизать на шпажки. Обвалять их в муке, чтобы они лучше держали на себе тесто. Перелить тесто в максимально узкий и высокий сосуд. Разогреть на сковороде растительное масло. Опустить сосиску полностью в тесто и аккуратно вынуть, немного прокручивая шпажку. Это нужно для того, чтобы тесто не пошло комочками, а обволакивало сосиску. Обжарить сосиску со всех сторон. В процессе обжарки ее нужно постоянно поворачивать, как только тесто схватится. Так получится ровная поверхность. Высушить корн-доги на бумажных полотенцах. Подавать с кетчупом, горчицей, острыми соусами.

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