Заморожені ягоди – чи є в них користь та як правильно робити запаси

Заморожування ягід або фруктів найкраще підходить для їхнього тривалого зберігання, тому що так зберігаються практично всі корисні речовини. Важливо заморожувати цілі плоди

Заморожені ягоди корисні, якщо правильно робити запаси: важливо заморозити плоди якнайшвидше після їх збирання

Полуницю, малину, черешню та інші сезонні ягоди можна вже заготовляти на зиму, і найкращий спосіб їх зберігати – це заморозка. Якщо ягоди чи фрукти, і навіть овочі швидко заморозити, то більшість вітамінів у них зберігається. Як правильно це зробитися – дізнаємося з експертами.

Заморожування ягід допомагає уповільнити процес розпаду в них корисних речовин, оскільки гальмується окиснення плода. Як зазначає консультант зі здорового харчування, доктор медицини Тибету Олена Бєляєва, рівень мінералів і клітковини при заморожуванні не знижується. І що швидше після збору заморожені плоди, то вони корисніші. Головне – їх не розморожувати та повторно не заморожувати кілька разів.

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Що швидше після збору заморожені плоди, то вони корисніші. Головне – їх не розморожувати та повторно заморожувати кілька разів.

Лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ зазначає, що чим раніше плоди зірвані та заморожені, тим більше вітамінів у них збережеться. Тобто вітаміни, особливо вітамін С, швидко руйнуються у вже зірваних і плодах, що зберігаються.

Тому не варто заморожувати фрукти чи овочі, які вже тривалий час зберігалися після збирання. Для заморозки беріть тільки пошкоджені плоди, не м'яті і не підгнили і т.д. Проте заморозка не вбиває бактерії, які можуть бути на ягодах разом із мікрочастинками землі. Тому попередньо варто промити ягоди, просушити, відкинувши на друшляк – і потім заморожувати.

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