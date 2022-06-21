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Заморожені ягоди – чи є в них користь та як правильно робити запаси

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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21 червня, 14:30
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Заморожування ягід або фруктів найкраще підходить для їхнього тривалого зберігання, тому що так зберігаються практично всі корисні речовини. Важливо заморожувати цілі плоди
Заморожені ягоди корисні, якщо правильно робити запаси: важливо заморозити плоди якнайшвидше після їх збирання
Заморожені ягоди корисні, якщо правильно робити запаси: важливо заморозити плоди якнайшвидше після їх збирання

Полуницю, малину, черешню та інші сезонні ягоди можна вже заготовляти на зиму, і найкращий спосіб їх зберігати – це заморозка. Якщо ягоди чи фрукти, і навіть овочі швидко заморозити, то більшість вітамінів у них зберігається. Як правильно це зробитися – дізнаємося з експертами.

Заморожування ягід допомагає уповільнити процес розпаду в них корисних речовин, оскільки гальмується окиснення плода. Як зазначає консультант зі здорового харчування, доктор медицини Тибету Олена Бєляєва, рівень мінералів і клітковини при заморожуванні не знижується. І що швидше після збору заморожені плоди, то вони корисніші. Головне – їх не розморожувати та повторно не заморожувати кілька разів.

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Що швидше після збору заморожені плоди, то вони корисніші. Головне – їх не розморожувати та повторно заморожувати кілька разів.
Що швидше після збору заморожені плоди, то вони корисніші. Головне – їх не розморожувати та повторно заморожувати кілька разів.

Лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ зазначає, що чим раніше плоди зірвані та заморожені, тим більше вітамінів у них збережеться. Тобто вітаміни, особливо вітамін С, швидко руйнуються у вже зірваних і плодах, що зберігаються.

Тому не варто заморожувати фрукти чи овочі, які вже тривалий час зберігалися після збирання. Для заморозки беріть тільки пошкоджені плоди, не м'яті і не підгнили і т.д. Проте заморозка не вбиває бактерії, які можуть бути на ягодах разом із мікрочастинками землі. Тому попередньо варто промити ягоди, просушити, відкинувши на друшляк – і потім заморожувати.

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Також ми писали, скільки полуниці корисно з'їдати і як зрозуміти, що ягоди без нітратів.

А ще дізнайтеся, чому потрібно їсти фрукти та ягоди щодня.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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