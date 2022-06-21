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Замороженные ягоды – есть ли в них польза и как правильно делать запасы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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21 июня, 14:30
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Заморозка ягод или фруктов лучше всего подходит для их длительного хранения, потому что так сохраняются практически все полезные вещества. Важно замораживать целые плоды
Замороженные ягоды полезны, если правильно делать запасы: важно заморозить плоды как можно скорее после их сбора
Замороженные ягоды полезны, если правильно делать запасы: важно заморозить плоды как можно скорее после их сбора / Фото: freepik.com

Клубнику, малину, черешню и другие сезонные ягоды можно уже заготавливать на зиму, и лучший способ их хранить – это заморозка. Если ягоды или фрукты, а также овощи быстро заморозить, то большая часть витаминов в них сохраняется. Как правильно это сделаться – разбираемся с экспертами.

Заморозка ягод помогает замедлить процесс распада в них полезных веществ, поскольку тормозится окисление плода. Как отмечает консультант по здоровому питанию, доктор тибетской медицины Елена Беляева, уровень минералов и клетчатки при заморозке не снижается. И чем скорее после сбора заморожены плоды, тем они полезнее. Главное – их не размораживать и повторно не замораживать несколько раз.

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Чем скорее после сбора заморожены ягоды, тем они полезнее. Главное – их не размораживать и повторно не замораживать несколько раз.
Чем скорее после сбора заморожены ягоды, тем они полезнее. Главное – их не размораживать и повторно не замораживать несколько раз. / Фото: freepik.com

врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ отмечает, что чем раньше плоды сорваны и заморожены, тем больше витаминов в них сохранится. То есть витамины, особенно витамин С, быстро разрушаются в уже сорванных и хранящихся плодах.

Поэтому не стоит замораживать фрукты или овощи, которые уже длительное время хранились после сбора. Для заморозки берите только не поврежденные плоды, не мятые и не подгнившие и т.д. Однако заморозка не убивает бактерии, которые могут быть на ягодах вместе с микрочастичками земли. Поэтому предварительно стоит промыть ягоды, просушить, откинув на дуршлаг – и потом замораживать.

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Также мы писали, сколько клубники полезно съедать и как понять, что ягоды без нитратов.

А еще узнайте, почему нужно есть фрукты и ягоды каждый день.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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