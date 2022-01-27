Навіщо робити примірку губ – це модний тренд чи необхідність

Хочеться збільшити губи, прибрати їхню сухість, підняти куточки або відновити форму, але боїтеся? Така процедура, як приміряння губ допоможе зрозуміти, чи потрібно вам це

Прикладка губ - це не просто модний тренд, а необхідність тих жінок, хто потребує коригування з ряду причин / Фото: freepik.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Легкий філер в губи, який зникає за кілька тижнів, допоможе зрозуміти, чи потрібно вам міняти форму губ і якщо так – то як саме. Що таке примірка губ, що спільного у цієї процедури з біоревіталізацією та навіщо її робити – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

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Що таке примірка губ і кому вона потрібна?

Примірка губ – це ін'єкційна процедура збільшення/відновлення та одночасного зволоження губ. Тільки роблять її за допомогою так званих "легких філерів" – біоревіталізантів. Наприклад, в губи вводиться та сама гіалуронова кислота, але нестійка, яка дає невеликий ефект об'ємності та зволоження.

Прикладка губ – це процедура збільшення/відновлення та одночасного зволоження губ / Фото: Pixabay

Триває такий ефект 2-3, максимум 4 тижні потім повністю зникає. За цей час дівчина або жінка зможе зрозуміти, чи вона хоче більш об'ємні губи, чи потрібно їй відновлювати форму губ (яка зменшилася з віком або після травми, наприклад) у такий спосіб.

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Або варто подумати про інші варіанти. Взагалі для запобігання віковим змінам губ, їх зволоженню використовують біоревіталізацію .

Навіщо робити біоревіталізації губ

Біоревіталізація губ є процедурою, при якій в губи вводять нестабілізовану гіалуронову кислоту. Це допомагає глибоко зволожити шкіру, покращити колір губ та їхню природну, природну форму, а також усунути дрібні зморшки та "підняти" кутки рота. Також губи після біоревіталізації стають трохи більшими.

Щоб сильно і помітно змінити форму губ, у них вводять стабілізовану гіалуронку / Фото: unsplash.com

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Щоб сильно та помітно змінити форму губ, у них вводять стабілізовану гіалуронку. Молекули такої форми кислоти міцніше пов'язані один з одним, тому корекція форми та об'єму, які надали губам, довше тримається. Також не лише у косметологічних, а ще лікувальних цілях проводять мезотерапію. У такий препарат крім гіалуронки додають вітаміни, мінерали, антиокіданти і т.д.

Яка процедура потрібна саме вам і чи є до неї протипоказання, зможе визначити лише досвідчений косметолог.

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