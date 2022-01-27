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Зачем делать примерку губ – это модный тренд или необходимость

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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27 января, 16:15
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Хочется увеличить губы, убрать их сухость, поднять уголки или восстановить форму, но боитесь? Такая процедура, как примерка губ поможет понять, нужно ли вам это
Примерка губ – это не просто модный тренд, а необходимость для тех женщин, кто нуждается в корректировке по ряду причин
Примерка губ – это не просто модный тренд, а необходимость для тех женщин, кто нуждается в корректировке по ряду причин / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Легкий филлер в губы, который исчезает за пару недель, поможет понять, нужно ли вам менять форму губ и если да – то как именно. Что такое примерка губ, что общего у этой процедуры с биоревитализацией и зачем ее делать – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим
Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

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Что такое примерка губ и кому она нужна?

Примерка губ – это инъекционная процедура по увеличению/восстановлению и одновременному увлажнению губ. Только делают ее с помощью так называемых "легких филлеров" – биоревитализантов. Например, в губы вводится та же гиалуроновая кислота, но нестойкая, которая дает небольшой эффект объемности и увлажнения.

Примерка губ – это процедура по увеличению/восстановлению и одновременному увлажнению губ
Примерка губ – это процедура по увеличению/восстановлению и одновременному увлажнению губ / Фото: Pixabay

Длится такой эффект 2-3, максимум 4 недели, потом полностью исчезает. За это время девушка или женщина сможет понять, хочет ли она более объемные губы, нужно ли ей восстанавливать форму губ (которая измелилась с возрастом или после травмы, например) таким способом.

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Или же стоит подумать о других вариантах. Вообще для предотвращения возрастных изменений губ, их увлажнения используют биоревитализацию.

Зачем делать биоревитализацию губ

Биоревитализация губ представляет собой процедуру, при которой в губы вводят нестабилизированную гиалуроновую кислоту. Это помогает глубоко увлажнить кожу, улучшить цвет губ и их естественную, природную форму, а также устранить мелкие морщинки и "поднять" уголки рта. Также губы после биоревитализации становится чуть более объемными.

Чтобы сильно и заметно изменить форму губ, в них вводят стабилизированную гиалуронку
Чтобы сильно и заметно изменить форму губ, в них вводят стабилизированную гиалуронку / Фото: unsplash.com

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Чтобы сильно и заметно изменить форму губ, в них вводят стабилизированную гиалуронку. Молекулы такой формы кислоты крепче связаны друг с другом, поэтому коррекция формы и объема, которые придали губам, дольше держится. Также не только в косметологических, а еще лечебных целях проводят мезотерапию. В такой препарат кроме гиалуронки, добавляют витамины, минералы, антиокиданты и т.д.

Какая процедура нужна именно вам и есть ли к ней противопоказания, сможет определить только опытный косметолог.

Также мы писали "Как вернуть овал лица в норму".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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