Як повернути овал обличчя і коли уколи краси не ефективні

З віком у кожного змінюються пропорції обличчя, що додає віку не менше, ніж зморшки. Чому просто заколоти зморшки – недостатньо, в матеріалі

Якщо просто «заколоти» зморшки при умовах, що змінилися пропорціях особи, то помолодіти вийде / Фото: freepik.com

Опущення куточків рота, друге підборіддя, "щоки бульдога" – всі ці неприємні вікові зміни носять медичний термін "гравітаційний птоз". І якщо просто звернутися до косметолога та прибрати зморшки , а з пропорціями обличчя нічого не зробити, то молодості це не додасть. Чому так відбувається, чи можна уповільнити "спливання" обличчя і які методи допоможуть виправити контури – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

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Що таке гравітаційний птоз і як помітити перші ознаки

З віком навіть сама пружна шкіра починає втрачати свою еластичність: під дією земного тяжіння обличчя поступово "спливає". З'являються не тільки зморшки і складки, а також "провисають" м'язи обличчя, утворюючи так звані брилі на щоках і не тільки.

Цей процес природного старіння шкіри називається гравітаційним птозом.

І процес старіння шкіри обличчя дуже індивідуальний: у кого-то перші ознаки з'являються вже в 30 років, а у деяких – тільки після 40-45 і то, тільки за умови постійного правильного догляду за обличчям.

Активно пропорції особи починають змінюватися після 50-55 років / Фото: unsplash.com

Розпізнати початок гравітаційного птозу можна за кількома ознаками, це:

поступово з'являються темні кола під очима,

складки – носогубні, так звана "носогубная борозна",

і зморшки в міжбрів'ї, на лобі.

Якщо не почати догляд за м'язами обличчя і шкірою, то досить швидко також починають провисати щоки, опускаються зовнішні кути очей, з'являються зморшки на шиї, спотворюється овал обличчя в цілому.

А чи можна вирішити проблему за допомогою уколів краси?

Можна, але підхід повинен бути комплексним. Можна "заколоти" все зморшки і обличчя буде гладке, але молодості це не додасть, якщо овал обличчя вже "поплив". І якщо у вас почався гравітаційний птоз, косметолог звичайно ж це помітить і на ваше прохання вколоти тільки ботокс або інші філери для усунення зморшок, повинен пояснити всю ситуацію.

Оскільки може бути достатньо всього лише підтягнути м'язи, тобто виправити попливли контури обличчя – і відразу підуть 10 років, тобто усувати зморшки ін'єкціями може не знадобитися. Пам'ятайте, що двох однакових програм омолодження не буває: все залежить від індивідуальних особливостей людини.

Тобто, підсумуємо: якщо контури обличчя вже змінилися, то тільки "заколювання" зморшок за допомогою уколів краси не додасть вам молодості.

Ви будете виглядати на стільки ж років, тільки з гладким обличчям, але при цьому обвислими щоками, другим підборіддям і так далі. Гравітаційний птоз можна виправити за допомогою ін'єкційної контурної пластики. Також з метою профілактики вікового "спливання" важливо своєчасно робити профілактичні процедури.

Як же уповільнити гравітаційний птоз?

Щоб контур обличчя якомога довше залишався на місці, важливо постійно і правильно (згідно вашому типу шкіри) доглядати за особою. Також ефективний масаж обличчя, шиї, гімнастика або фейсбілдінг.

При початковій стадії гравітаційного птозу хороший ефект дають постійний базовий догляд плюс косметологічні процедури. При середньому ступені рекомендуються апаратні та ін'єкційні методики. Це допоможе сповільнити третю ступінь вікового зміни пропорцій обличчя, яка в основному активно починається після 50-55 років.

Існує цілий комплекс процедур, які допоможуть повернути пропорціям обличчя колишню красу: наприклад, за допомогою введення філерів в шкірі формується допоміжний каркас, який не тільки відновить пропорції, скоректує овал обличчя і прибере "провисання", а також запустить вироблення колагену. Тим самим омолодить обличчя і розгладить зморшки.

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Також за допомогою введення різних препаратів можна підтягнути повіки, зняти набряклість і підкоригувати контури в конкретній області лиця. Що саме потрібно вам – контурна пластика, введення гіалуронової кислоти або поки досить просто правильного постійного догляду за обличчям – підкаже професійний косметолог.

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