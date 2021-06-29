Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Як повернути овал обличчя і коли уколи краси не ефективні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 червня, 17:25
Копіювати лінк
З віком у кожного змінюються пропорції обличчя, що додає віку не менше, ніж зморшки. Чому просто заколоти зморшки – недостатньо, в матеріалі
Якщо просто «заколоти» зморшки при умовах, що змінилися пропорціях особи, то помолодіти вийде
Якщо просто «заколоти» зморшки при умовах, що змінилися пропорціях особи, то помолодіти вийде / Фото: freepik.com

Опущення куточків рота, друге підборіддя, "щоки бульдога" – всі ці неприємні вікові зміни носять медичний термін "гравітаційний птоз". І якщо просто звернутися до косметолога та прибрати зморшки , а з пропорціями обличчя нічого не зробити, то молодості це не додасть. Чому так відбувається, чи можна уповільнити "спливання" обличчя і які методи допоможуть виправити контури – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодім
Яна Коркодім / Фото: пресслужба

А ми нагадуємо, що зберегти красу допомагає не тільки косметологія, але і позитивний настрій: тримайте 10 креативних ідей, які зроблять ваше літо незабутнім.

Що таке гравітаційний птоз і як помітити перші ознаки

З віком навіть сама пружна шкіра починає втрачати свою еластичність: під дією земного тяжіння обличчя поступово "спливає". З'являються не тільки зморшки і складки, а також "провисають" м'язи обличчя, утворюючи так звані брилі на щоках і не тільки.

Цей процес природного старіння шкіри називається гравітаційним птозом.

І процес старіння шкіри обличчя дуже індивідуальний: у кого-то перші ознаки з'являються вже в 30 років, а у деяких – тільки після 40-45 і то, тільки за умови постійного правильного догляду за обличчям.

Активно пропорції особи починають змінюватися після 50-55 років
Активно пропорції особи починають змінюватися після 50-55 років / Фото: unsplash.com

Розпізнати початок гравітаційного птозу можна за кількома ознаками, це:

  • поступово з'являються темні кола під очима,
  • складки – носогубні, так звана "носогубная борозна",
  • і зморшки в міжбрів'ї, на лобі.

Якщо не почати догляд за м'язами обличчя і шкірою, то досить швидко також починають провисати щоки, опускаються зовнішні кути очей, з'являються зморшки на шиї, спотворюється овал обличчя в цілому.

А чи можна вирішити проблему за допомогою уколів краси?

Можна, але підхід повинен бути комплексним. Можна "заколоти" все зморшки і обличчя буде гладке, але молодості це не додасть, якщо овал обличчя вже "поплив". І якщо у вас почався гравітаційний птоз, косметолог звичайно ж це помітить і на ваше прохання вколоти тільки ботокс або інші філери для усунення зморшок, повинен пояснити всю ситуацію.

Читайте також:

Оскільки може бути достатньо всього лише підтягнути м'язи, тобто виправити попливли контури обличчя – і відразу підуть 10 років, тобто усувати зморшки ін'єкціями може не знадобитися. Пам'ятайте, що двох однакових програм омолодження не буває: все залежить від індивідуальних особливостей людини.

Тобто, підсумуємо: якщо контури обличчя вже змінилися, то тільки "заколювання" зморшок за допомогою уколів краси не додасть вам молодості.

Ви будете виглядати на стільки ж років, тільки з гладким обличчям, але при цьому обвислими щоками, другим підборіддям і так далі. Гравітаційний птоз можна виправити за допомогою ін'єкційної контурної пластики. Також з метою профілактики вікового "спливання" важливо своєчасно робити профілактичні процедури.

Як же уповільнити гравітаційний птоз?

Щоб контур обличчя якомога довше залишався на місці, важливо постійно і правильно (згідно вашому типу шкіри) доглядати за особою. Також ефективний масаж обличчя, шиї, гімнастика або фейсбілдінг.

При початковій стадії гравітаційного птозу хороший ефект дають постійний базовий догляд плюс косметологічні процедури. При середньому ступені рекомендуються апаратні та ін'єкційні методики. Це допоможе сповільнити третю ступінь вікового зміни пропорцій обличчя, яка в основному активно починається після 50-55 років.

Існує цілий комплекс процедур, які допоможуть повернути пропорціям обличчя колишню красу: наприклад, за допомогою введення філерів в шкірі формується допоміжний каркас, який не тільки відновить пропорції, скоректує овал обличчя і прибере "провисання", а також запустить вироблення колагену. Тим самим омолодить обличчя і розгладить зморшки.

Читайте також:

Також за допомогою введення різних препаратів можна підтягнути повіки, зняти набряклість і підкоригувати контури в конкретній області лиця. Що саме потрібно вам – контурна пластика, введення гіалуронової кислоти або поки досить просто правильного постійного догляду за обличчям – підкаже професійний косметолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке мезотерапія і як вона омолоджує шкіру.

Також вам може бути цікавий наш туристичний автогайд з електромобілем Jaguar , особливо якщо ви любите подорожувати на машині.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
07
дній
02
годин
02
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти