ТОП-9 продуктів для мозку та пам'яті – яка їжа додасть сил та енергії

Мозок контролює так багато наших повсякденних функцій, тож слід зміцнювати його здоров'я! Які продукти допоможуть нам у цьому – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Завершення свят та відпустки – це вже стрес. Додайте до цього стрімкий вихід на роботу, очікування від колег і керівника, завдання, що накопичилися. Однак не варто забувати, що ваше ментальне та фізичне здоров'я найважливіше.
Тільки тоді ви можете бути продуктивним та насолоджуватися життям. Для початку, приділіть увагу роботі мозку. Для ефективної роботи наш мозок потребує не тільки правильного відпочинку, але й повноцінного харчування. Ось 9 продуктів для бездоганної розумової активності.
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Жирна морська риба містить велику кількість поліненасичених жирних кислот Омега-3. Саме з цих кислот у нашому організмі виробляється речовина мієлін, що є своєрідним ізоляційним матеріалом для нервових волокон. Крім того, мієлін необхідний для швидкої роботи мозку та передачі інформації від однієї клітини іншій.
Волоські горіхи – це ще одне хороше джерело поліненасиченої жирної кислоти Омега-3. Якщо регулярно їсти волоські горіхи, підвищується рівень серотоніну (гормону щастя), а це допомагає протистояти депресії та охоче братися за розумову роботу: 3–5 волоських горіхів на день буде цілком достатньо здоров'ю мозку.
В какао бобах міститься сильний антиоксидант флаванол. Ця речовина покращує кровообіг мозку, а також захищає його від окисних процесів, що призводять до різних нейродегенеративних захворювань (наприклад, хвороби Альцгеймера). Крім того, шоколад підвищує рівень дофаміну в крові – гормону, який відповідає за наш добрий настрій.
Яйця – джерело якісного білка, жирів та вітамінів. Це справжній подарунок для нашого мозку . Крім того, в яйцях міститься багато холіну – речовини, яка допомагає нам зосереджуватися та покращити працездатність нервових клітин. Регулярне вживання яєць дозволить вам тримати мозок у тонусі.
Брокколі – це одне з головних джерел вітаміну K, який підтримує нормальну діяльність мозку. Крім того, броколі містить бор, дефіцит якого призводить до зниження мозкової активності. Для нормальної мозкової діяльності корисні всі види капусти: брюссельська, кольорова, білокачанна, пекінська.
Яблука містять майже всі мінеральні речовини та вітаміни. Регулярне їх вживання оздоровлює судини мозку, перешкоджає їх закупорці. Отже, мозок завжди працюватиме бездоганно, а ще знизиться небезпека крововиливів.
Чорниця – джерело антиоксидантів, які дуже потрібні для правильної роботи мозку Антиоксиданти, що містяться в чорниці, допоможуть позбавитися шкідливих речовин, що ушкоджують клітини мозку. Регулярне вживання чорниці покращує когнітивні функції та пам'ять.
Сочевиця – джерело заліза та амінокислот, необхідні швидкого перебігу біохімічних процесів у мозкових клітинах. Так забезпечується ясність розуму та підвищується швидкість мислення.
Замініть білий хліб на хліб із борошна грубого помелу, і ви швидко відчуєте різницю у бік покращення. Якщо ми їмо білий хліб або борошна вищого ґатунку та здоби, у кров викидається багато інсуліну, після чого мозок починає "відключатися".
Тому для мозкової активності найкраще вживати "повільні" вуглеводи , що містяться в цільнозернових продуктах і борошні грубого помелу. Так ви допоможете мозку зарядитись енергією на весь день.
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