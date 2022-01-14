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В каких продуктах искать йод – чем опасен йододефицит и как его распознать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 января, 12:30
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Сухая кожа, депрессивное настроение, усталость могут быть симптомами дефицита йода. Чем опасно состояние и какими продуктами восполнить йододефицит – в материале
Йододефицит опасен для здоровья, а найти йод можно в таких продуктах, как рыба, яйца, молоко, водоросли
Йододефицит опасен для здоровья, а найти йод можно в таких продуктах, как рыба, яйца, молоко, водоросли / Фото: unsplash.com

Наше здоровье зависит от множества микроэлементов и других полезных веществ, и йод – один из них. Дефицит йода приводит к дисфункции горнов щитовидки и не только: как понять, что этого элемента не хватает и где его искать – рассказали в МОЗ Украины.

Чем опасен недостаток йода для здоровья

Гормоны щитовидной железы, выработке которых способствует йод, активируют метаболизм, способствуют обновлению костной ткани, то есть воздействуют практически на все физиологические процессы в нашем организме. При недостатке йода снижается скорость биохимических реакций, обменные процессы белков и жиров, усваивание витаминов, также йод влияет на рост клеток.

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Чаще всего при недостатке йода возникают расстройства функции щитовидки, а также йододефицит – одна из главных причин задержки умственного развитии детей. Это можно предотвратить, поэтому беременным и кормящим мамам особенно важно не допускать дефицита йода.

Как понять, что организму не хватает йода

Признаки йододефицита могут быть различными, но чаще всего при недостатке йода и нарушениях из-за этого работы щитовидки, появляются:

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  • удушье, особенно ощущается в положении лежа
  • трудность глотания, тяжело дышать
  • сухость кожи,
  • запоры,
  • подавленность, усталость, забывчивость.

Если появились такие симптомы, то стоит обратится как минимум к своему семейному врачу. В целом же проблему йододефицита лучше предупредить, чем лечить.

В каких продуктах много йода

Чтобы избежать дефицита йода, необходимо регулярно рационально и сбалансированно питаться. В рационе должны быть сыр, коровье молоко, яйца, йогурты, йодированная соль, морская рыба и водоросли, морепродукты, соевое молоко или соевый соус.

Для профилактики дефицита йода можно добавлять в еду йодированную соль
Для профилактики дефицита йода можно добавлять в еду йодированную соль / Фото: freepik.com

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Взрослым для профилактики дефицита йода достаточно 150 мкг йода в сутки. Для примера, одна чайная ложка йодированной соли содержит 250 мкг йода.

Читайте также: "Какие продукты полезны для мозга и улучшают память".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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