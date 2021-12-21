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Для схуднення та здорового серця – 3 причини частіше гуляти взимку на вулиці

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
21 грудня, 07:30
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Зимові прогулянки допомагають спалити більше калорій, знизити рівень стресу, покращити сон та зміцнити судини. Скільки потрібно гуляти взимку – у матеріалі
Найчастіше гуляти взимку на вулиці корисно для схуднення та здоров'я серця
Найчастіше гуляти взимку на вулиці корисно для схуднення та здоров'я серця / Фото: Колаж: Сьогодні

Потренуватися на вулиці або хоча б просто пройтися пішки у зимову погоду також допомагає краще сконцентруватися, впоратися з безсонням і навіть стимулює креативність. Чим корисні зимові прогулянки, розповіли Центрі громадського здоров'я МОЗ.

У чому користь зимових прогулянок пішки

Якщо ви не любите гуляти взимку, варто задуматися над тим, щоб спробувати робити це частіше. Бо навіть повільна прогулянка на морозі допомагає боротися із зайвими кілограмами та загартовує наше серце із судинами.

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Взимку легше спалювати калорії під час піших прогулянок, тому що коричнева жирова тканина, яка відповідає за вироблення тепла в організмі, активізується за умови холоду. Тому чим більше калорій хочете спалити – тим активніше слід рухатись на вулиці.

Також активність на вулиці в холодну пору допоможе знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 27% Але при вже наявних захворюваннях судин та серця будь-яку фізичну активність, у тому числі тренування на вулиці, слід погоджувати зі своїм лікарем.

Щоденна прогулянка у зимову погоду зменшить рівень накопиченого стресу. А ще піші прогулянки знижують тривожність, допомагають сконцентруватися, легше заснути і навіть сприяють підвищенню рівня креативності.

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Скільки гуляти взимку для здоров'я?

Щоб гуляти з користю для здоров'я, достатньо щодня пройтися пішки не менше ніж 10 хвилин в активному темпі. Якщо ваша мотивація не надто велика, можна використати спеціальний додаток .

З користю для здоров'я достатньо щодня пройтися пішки не менше ніж 10 хвилин в активному темпі
З користю для здоров'я достатньо щодня пройтися пішки не менше ніж 10 хвилин в активному темпі / Фото: freepik.com

Він буде нагадувати про прогулянки, фіксувати всі прогреси та показники здоров'я, розповідати про покращення. Пам'ятайте, що чим більше активності – тим більше переваг для здоров'я, тому гуляйте не лише 10 хвилин, а більше.

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Читайте також, скільки кроків на день треба робити.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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