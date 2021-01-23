Срібні валізи та мрії про подорожі: як пройшов чоловічий показ Louis Vuitton під час пандемії (фото)

Шоу транслювали в онлайн-форматі

Незважаючи на нещодавній спільний показ Міуччі Пради і Рафа Сімонса для Prada, під час пандемії і практично повної відсутності модних івентів шоу Louis Vuitton стало ковтком свіжого повітря для любителів fashion-індустрії.

Модний дім представив нову колекцію, натхненну подорожами. Звичайно, все пройшло в онлайн-форматі.

Louis Vuitton

Фото: Getty Images

Художній керівник бренду Вірджіл Абло, надихнувшись романом Джеймса Болдвіна Stranger in the Village, в якому розповідається про чорношкірого чоловіка, який знайшов свій шлях у віддаленому швейцарському селі, вивів своїх моделей у розкішному вбранні.

Louis Vuitton

Фото: Getty Images

Чоловіки крокували в класичних костюмах, розкльошених брюках, капелюхах, прикрашених хустками, в пальтах і коротких пуховиках.

Louis Vuitton

Фото: Getty Images

Багато з них несли срібні дорожні валізи або сумки у вигляді літаків, як данину подорожам, які ми втратили у період пандемії коронавірусу.

Louis Vuitton

Фото: instagram.com/louisvuitton

Louis Vuitton

Фото: instagram.com/louisvuitton

Louis Vuitton

Фото: instagram.com/louisvuitton

Спеціально для цієї колекції Вірджіл Абло зняв автобіографічний фільм, який розповідає про його африканську спадщину і те, що значить бути темношкірим американцем зараз.

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