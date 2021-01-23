Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Срібні валізи та мрії про подорожі: як пройшов чоловічий показ Louis Vuitton під час пандемії (фото)

Сьогодні, 09:21

Шоу транслювали в онлайн-форматі

Незважаючи на нещодавній спільний показ Міуччі Пради і Рафа Сімонса для Prada, під час пандемії і практично повної відсутності модних івентів шоу Louis Vuitton стало ковтком свіжого повітря для любителів fashion-індустрії.

Модний дім представив нову колекцію, натхненну подорожами. Звичайно, все пройшло в онлайн-форматі.

Louis Vuitton
Фото: Getty Images

Художній керівник бренду Вірджіл Абло, надихнувшись романом Джеймса Болдвіна Stranger in the Village, в якому розповідається про чорношкірого чоловіка, який знайшов свій шлях у віддаленому швейцарському селі, вивів своїх моделей у розкішному вбранні.

Louis Vuitton
Фото: Getty Images

Чоловіки крокували в класичних костюмах, розкльошених брюках, капелюхах, прикрашених хустками, в пальтах і коротких пуховиках.

Louis Vuitton
Фото: Getty Images

Багато з них несли срібні дорожні валізи або сумки у вигляді літаків, як данину подорожам, які ми втратили у період пандемії коронавірусу.

Louis Vuitton
Фото: instagram.com/louisvuitton
Louis Vuitton
Фото: instagram.com/louisvuitton
Louis Vuitton
Фото: instagram.com/louisvuitton

Спеціально для цієї колекції Вірджіл Абло зняв автобіографічний фільм, який розповідає про його африканську спадщину і те, що значить бути темношкірим американцем зараз.

Раніше ми розповідали про головні антитренди 2021 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Моделі Saint Laurent пройшлися на шпильках по піску. Шоу встигли назвати найефектнішим за рік (відео) Український бренд провів диджитал-шоу з трьома моделями і застосунком, який змінює обличчя Сумка з баскетбольною сіткою і бомбер з монограмою: Louis Vuitton та NBA представили колаборацію
показ Louis Vuitton показ мод
Реклама

Новини партнерів

Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю

Популярні статті

Вчора, 18:50Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Вчора, 17:32Психо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Вчора, 11:53Смачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

Вчора, 11:04Зірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

Вчора, 06:00Фаново

День Соборності України-2021: історія і значення свята

Вчора, 05:58Психо

Гороскоп на сьогодні 22 січня: у Овнів думки будуть тільки про гроші, а Тельцям не можна метушитися

21 січняЗірково

Меган, це ти? На сімейному фото Байденів помітили герцогиню Сассекську

21 січняСмачно

Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

21 січняЗірково

Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

21 січняФаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

21 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

20 січняЗірково

"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

20 січняEvents

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

20 січняСмачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

20 січняЗірково

Помер український дизайнер Сергій Єрмаков

20 січняЗірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Что произойдет, если употреблять только кипяченую воду
Что произойдет, если употреблять только кипяченую воду
Кухар из "Танців з зірками" на Мальдивах произошло приключение
Кухар из "Танців з зірками" на Мальдивах произошло приключение
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Племянница Ротару вышла замуж за украинского хоккеиста
Племянница Ротару вышла замуж за украинского хоккеиста
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти