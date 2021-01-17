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Prada показала першу чоловічу колекцію. Дивіться, як вигляд це має (фото)

Сьогодні, 19:27

Це спільна робота Міуччі Пради і Рафа Сімонса

Міучча Прада і Раф Сімонс показали довгоочікувану чоловічу колекцію Prada сезону осінь/зима 2021. Про їхню колаборацію стало відомо ще восени 2020 року, коли відбувся перший спільний карантинний показ дуету.

У новій роботі Пради та Сімонса простежується почерк обох дизайнерів, а Рафу вочевидь набагато простіше працювати із чоловічим одягом.

Фото: Prada

Моделями на показі Prada, звичайно, були чоловіки. Вони демонстрували приталені й обтислі речі, що підкреслюють фігуру.

Фото: Prada

Хлопці виходили на подіум у водолазках і топах чорного і фіолетового кольорів, у тонких кардиганах і лосинах.

Фото: Prada
Фото: Prada

Вражають і образи із в'язаними та трикотажними жилетами на ґудзиках, у поєднанні з об'ємними пальтами й укороченими брюками.

Дивіться весь показ Prada Fall/Winter 2021 онлайн:

Нагадаємо, що раніше Adidas і Prada представили колаборацію: який вигляд мють кросівки з нової колекції.

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