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В чем встречать Новый год 2022: ЦУМ выпустил праздничную коллекцию с украинским брендом Marianna Senchina

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
15 декабря, 12:42
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До самого главного праздника в году осталось совсем немного времени. Важный вопрос – в чем встречать Новый год 2022, как нельзя актуален. Выбираем самые эффектные наряды
Капсула Mariana Senchina x ЦУМ
Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба

ЦУМ Киев продолжает серию коллабораций с украинскими дизайнерами. Ранее универмаг представил совместную коллекцию с брендом GUDU, лицом которой стала звезда украинского спорта – Дарья Белодед.

В этот раз киевский ЦУМ выпустил восьмую коллаборацию с украинским брендом Marianna Senchina.

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Главная тема сотрудничества – ожидание праздника, которое иногда бывает лучше самого праздника.

В коллаборации с главным универмагом страны дизайнер подготовила лимитированную капсулу под названием The HOLIDAY – изысканные богемные образы к сезону вечеринок.

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ
Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба

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Эстетика выдержана в рамках главной сарториальной формулы бренда: бархат, декор из кристаллов, всегда актуальный принт polka dot и объемные рюши. В капсуле представлена одна из самых узнаваемых моделей бренда: платье-жакет со спущенной линией плеч и рукавами-буфами, в вариации из классического красного бархата. Марианна Сенчина не признает полумер: исключительно мини или высокий разрез, открытые плечи или глубокие вырезы. Что касается декора, то большинство элементов созданы мастерами бренда вручную. Только изготовление аппликаций из цветов для корсета заняло более 10 часов.

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ
Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба

Total look бренда невозможен без линейки аксессуаров: обручей с бантами, "оперных" перчаток с объемными рюшами. Главную роль играют футуристические шляпы с вуалью, украшенные россыпями цветного глиттера.

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Капсула Mariana Senchina x ЦУМ
Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба

Наша капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ дарит ощущение приближения праздников и отличное настроение. Яркие образы сделают вас современной Марией Антуанеттой и перенесут вас в бальный зал Версаля, – комментирует баинг-директор ЦУМ Киев Ольга Чайка.

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ
Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ эксклюзивно представлена ​​на 3-м этаже ЦУМа и на tsum.ua.

Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ | Фото: пресс-служба
Капсульная коллекция Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресс-служба
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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