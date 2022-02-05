Дизайнер Фрідон Нігуріані зібрав речі з клаптиків тканини. Дивіться, що вийшло в колекції LEM

Грузинський дизайнер вирішив звернутися до теми усвідомленого споживання та створив речі з невикористаних тканин минулих колекцій

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

У новій колекції сезону осінь-зима 2022/2023 грузинський дизайнер Фрідон Нігуріані для свого бренду LEM вирішив зробити апсайклінг-експеримент. Для цього він використав техніку пэчворк – з клаптів тканини зібрали яскраві сукні, костюми та верхній одяг.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Реклама

Під час роботи над колекцією я згадав фільм, який бачив ще дитиною – перший грузинський мюзикл "Мелодії Верійського кварталу" режисера Георгія Шенгелая з усіма зірками грузинського кіно. В одному з епізодів донькам головного героя пошили сукню з покривала, яку порізали на шматочки. Крім того, є і особиста історія – моя бабуся була відомою швачкою. На той час було складно знайти хороші матеріали, і вона своїми руками підібрала з відрізів тканин і пошила неймовірно гарну ковдру, яка досі зберігається в нашій сім'ї як реліквія – розповідає Фрідон.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Також дизайнер використав для створення речей нову техніку, коли клапті тканини накладаються шарами, і виріб стає об'ємним. Плюс – різноманітні оборки, складки, нашарування фактур.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Реклама

Цікаво, що більше половини використаних матеріалів у колекції – залишки тканин, які не увійшли до попередніх колекцій бренду. А для створення щедро декорованих головних уборів, сумок та прикрас – браслетів, намисто та кольє – були використані металеві відходи від електроосвітлювального обладнання та пінопласт, що залишився від упаковки.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /20

Реклама

Читайте також: Пальто-трансформери та незвичайні костюми в колекції MALVA FLOREA, натхненної роботами Захи Хадід