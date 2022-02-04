Спогади про дитинство та гардероб улюбленої ляльки: Juliya Kros показали колекцію осінь-зима 2022/2023

Складний крій, мінімалізм, якість та увага до деталей – те, що ми побачили у перший день Тижня моди в Україні. Читайте подробиці

Juliya Kros осінь-зима 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

Першого дня старту нового сезону Ukrainian Fashion Week свою колекцію представила дизайнерка Юлія Перекрьостова. Вона отримала назву "Ельза". Головним натхненням колекції Juliya Kros осінь-зима 2022/2023 стали спогади про дитинство дизайнера, коли вона створювала гардероб для улюбленої ляльки.

Відкритість дитячої свідомості до світу, будь-яка новизна дозволяли створювати ляльковий одяг з будь-яких доступних матеріалів та вигадувати найнесподіваніші поєднання та форми.

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Жіночність і елегантність силуету у поєднанні з жакетами оверсайз навівають дитячі спогади про примірки батьківських речей, що здавались величезними на тендітній дитячій фігурі.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська

Акцентні деталі колекції – рукави складного крою та принти з написами.

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Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська

Основу склали сорочки складного крою в біло-синіх тонах і піджаки оверсайз виконані з різних матеріалів, що поєднуються один з одним.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська

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Чорно-сіру палітру колекції передають м'які костюмні тканини, джинсова і плащова тканина різних фактур.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська

У рамках показу колекцію чудово доповнює базова кольорова гама взуття бренду LeKo.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська 1 /14

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