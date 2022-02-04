Спогади про дитинство та гардероб улюбленої ляльки: Juliya Kros показали колекцію осінь-зима 2022/2023

Складний крій, мінімалізм, якість та увага до деталей – те, що ми побачили у перший день Тижня моди в Україні. Читайте подробиці
Juliya Kros осінь-зима 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні
Першого дня старту нового сезону Ukrainian Fashion Week свою колекцію представила дизайнерка Юлія Перекрьостова. Вона отримала назву "Ельза". Головним натхненням колекції Juliya Kros осінь-зима 2022/2023 стали спогади про дитинство дизайнера, коли вона створювала гардероб для улюбленої ляльки.
Відкритість дитячої свідомості до світу, будь-яка новизна дозволяли створювати ляльковий одяг з будь-яких доступних матеріалів та вигадувати найнесподіваніші поєднання та форми.
Жіночність і елегантність силуету у поєднанні з жакетами оверсайз навівають дитячі спогади про примірки батьківських речей, що здавались величезними на тендітній дитячій фігурі.
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Акцентні деталі колекції – рукави складного крою та принти з написами.
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Основу склали сорочки складного крою в біло-синіх тонах і піджаки оверсайз виконані з різних матеріалів, що поєднуються один з одним.
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Чорно-сіру палітру колекції передають м'які костюмні тканини, джинсова і плащова тканина різних фактур.
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
У рамках показу колекцію чудово доповнює базова кольорова гама взуття бренду LeKo.
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровська
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора