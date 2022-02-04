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Воспоминания о детстве и гардероб любимой куклы: Juliya Kros показали коллекцию осень-зима 2022/2023

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 февраля, 13:51
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Сложный крой, минимализм, качество и внимание к деталям – то, что мы увидели в первый день Недели моды в Украине. Читайте подробности
Juliya Kros осень-зима 2022/2023
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

В первый день старта нового сезона Ukrainian Fashion Week свою коллекцию представила дизайнер Юлия Перекрестова. Она получила название "Эльза". Главным вдохновением коллекции Juliya Kros осень-зима 2022/2023 стали воспоминания о детстве дизайнера, когда она создавала гардероб для любимой куклы.

Открытость детского сознания к миру, любая новизна позволяли создавать кукольную одежду из любых доступных материалов и придумывать самые неожиданные сочетания и формы.

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Женственность и элегантность силуэта в сочетании с жакетами оверсайз навевают детские воспоминания о примерке родительских вещей, казавшихся огромными на хрупкой детской фигуре.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская

Акцентные детали коллекции – рукава сложного кроя и принты с надписями.

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Juliya Kros осень-зима 2022/2023
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская

Основу составили рубашки сложного кроя в бело-синих тонах и пиджаки оверсайз выполненные из различных, сочетающихся друг с другом, материалов.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская

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Черно-серую цветовую палитру коллекции передают мягкие костюмные ткани, джинсовая и плащевая ткань различных фактур.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская

В рамках показа коллекцию прекрасно дополняет базовая цветовая гамма обуви бренда LeKo.

Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 | Фото: Анна Домбровская
Juliya Kros осень-зима 2022/2023 / Фото: Анна Домбровская
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Читайте также: украинский дизайнер Юлия Перекрестова рассказала, как и зачем отправилась в столицу моды

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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