Де купити панаму як у лідера гурту Kalush Orchestra – фото, ціна

Після феєричної перемоги українського гурту на головному пісенному конкурсі Євробачення – 2022, купити що-небудь на згадку хочеться майже кожному. Розповідаємо, де знайти знакову рожеву панаму
Рожева панама – незмінний елемент образу лідера гурту Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні
Український гурт Kalush Orchestra став переможцем головного пісенного конкурсу Євробачення-2022. На сцені у Турині артисти виступали у костюмах, стилізованих під традиційний національний одяг. Незмінним елементом образу фронтмена гурту Олега Пюка є рожева панама.
Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images
Музиканти у своєму офіційному Instagram-акаунті розповіли, де можна купити аналогічний головний убір, як у лідера гурту.
Панама Kalush – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022
Артисти випустили лімітовану колекцію панам. У мерч увійшли два види з вишитими назвами Kalush та Kalush Orchestra. Вартість одного виробу – 500 грн. Замовити їх можна в акаунті @panama.kalush.
Панама Kalush Orchestra – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022
Не маринуй – замовляй тіпок, – написали в Instagram учасники гурту Kalush Orchestra.
Олег Псюк в панамі Kalush
Вам буде цікаво дізнатися про прихований меседж нарядів 47-річної ведучої Євробачення-2022.
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора