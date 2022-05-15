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Де купити панаму як у лідера гурту Kalush Orchestra – фото, ціна

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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15 травня, 17:21
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Після феєричної перемоги українського гурту на головному пісенному конкурсі Євробачення – 2022, купити що-небудь на згадку хочеться майже кожному. Розповідаємо, де знайти знакову рожеву панаму
Рожева панама – незмінний елемент образу лідера гурту Kalush Orchestra
Рожева панама – незмінний елемент образу лідера гурту Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

Український гурт Kalush Orchestra став переможцем головного пісенного конкурсу Євробачення-2022. На сцені у Турині артисти виступали у костюмах, стилізованих під традиційний національний одяг. Незмінним елементом образу фронтмена гурту Олега Пюка є рожева панама.

Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022
Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images

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Музиканти у своєму офіційному Instagram-акаунті розповіли, де можна купити аналогічний головний убір, як у лідера гурту.

Панама Kalush – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022
Панама Kalush – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022

Артисти випустили лімітовану колекцію панам. У мерч увійшли два види з вишитими назвами Kalush та Kalush Orchestra. Вартість одного виробу – 500 грн. Замовити їх можна в акаунті @panama.kalush.

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Панама Kalush Orchestra – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022
Панама Kalush Orchestra – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022

Не маринуй – замовляй тіпок, – написали в Instagram учасники гурту Kalush Orchestra.

Олег Псюк в панамі Kalush
Олег Псюк в панамі Kalush

Вам буде цікаво дізнатися про прихований меседж нарядів 47-річної ведучої Євробачення-2022.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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