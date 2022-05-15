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Все про костюми переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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15 травня, 14:07
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Український гурт Kalush Orchestra став переможцем головного пісенного конкурсу Євробачення-2022. Гордість, сльози та радість – ось що відчували всі українці у світі цієї ночі
Буковинський кептар та гуцульський сердак - що носили Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022
Буковинський кептар та гуцульський сердак - що носили Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images

Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022, здобувши рекордні 631 бали від міжнародного журі та глядачів. Енергія, харизма та самобутні костюми з традиційними народними деталями стали невід'ємною частиною виступу артистів.

Багатотисячна зала у Турині вітала оваціями стоячи Kalush Orchestra – групу, яка була названа на честь рідного міста її лідера Олега Псюка – Калуш на Івано-Франківщині.

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Головною темою постановки стали материнство, Україна та нестримна енергія. Хіт Stefania присвячений мамі Олега Псюка.

Олег Псюк із мамою Стефанією
Олег Псюк із мамою Стефанією

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Основний меседж постановки — материнська любов, що відроджує всесвіт та дарує життя, – розповідає Олексій Жембровський, режисер-постановник виступу України на "Євробаченні-2022"в Турині (компанія "Friends Production"). – Ми взяли за основу масштабний образ матері: космічної, що дає життя всьому на землі; фізичної, що народжує та піклується про своїх дітей; духовної — що захищає, оберігає та надихає. Через виконавців та символічні елементи ми сплітаємо багатогранний мальовничий орнамент Української душі й транслюємо енергію нашої Землі на весь світ. В постанові кожним звуком, символом, елементом ми показуємо незламну та квітучу силу духу нашого народу.

Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022
Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images

На сцену в Турині музиканти Kalush Orchestra вийшли у костюмах з елементами традиційного українського одягу. Усі костюми були спеціально створені для шоу.

Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022
Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images

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Олег Псюк був одягнений в автентичний святковий кептар початку ХХ сторіччя з Буковини (Чернівецька область) та сорочку, стилізовану під вишиванку. На поясі у артиста була зав'язана хустка. Акцентом образу став знаковий елемент гурту – рожева панама.

Олег Псюк на сцені Євробачення – 2022 у Турині
Олег Псюк на сцені Євробачення – 2022 у Турині

Для Тимофія Музичука (артист грає на сопілці) вибрали традиційний гуцульський костюм.

Саме так 100 років тому вдягалися українські гуцули — одна з найдавніших українських етнічних груп, що мешкає в Карпатах, – розповідає Олексій Жембровський. – Зокрема, одяг Тимофія притаманний Верховинському району Івано-Франківської області (нині селище має назву Верховина). До 1962 року селище мало назву Жаб’є. Іван Франко називав його гуцульською столицею.

Так, на Тимофієві були одягнені сердак – традиційний верхній одяг, який прикрашали вишивкою; та черес – шкіряний чоловічий пояс.

Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022
Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images

Цікавим елементом костюми бек-вокаліста Сашка стала традиційна для початку ХХ століття колекційна торба – тайстра. У таких аксесуарах українці носили люльку, закуски та випивку.

Переможці Євробачення – 2022 – українці Kalush Orchestra
Переможці Євробачення – 2022 – українці Kalush Orchestra / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Вам буде цікаво дізнатися про приховані меседжі нарядів 47-річної ведучої Євробачення-2022.

Читайте про те, як створювалися костюми для українського гурту Kalush Orchestra на сайті Vogue.ua.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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