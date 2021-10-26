Робимо домашню вечірку на Гелловін як в Америці: чек-лист з креативними ідеями

Хочете влаштувати вечірку на Гелловін як в американських фільмах? "Сьогодні" розкажуть про 5 пунктів, які варто врахувати, щоб химерне свято вдалося

Робимо домашню вечірку на Гелловін як в Америці / Фото: Pinterest

Спойлер: друзі оцінять атмосферу вечірки до Гелловіну, який святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Бо буде страшно, тож антураж їм нагадає один із фільмів жахів!

Розпочніть з запрошень

Вечірка на Гелловін – це не типове весілля з милими запрошеннями в рожевій палітрі. Але під час підготовки до химерного івенту, тематичні листівки також не завадять. Перша враження друзів про вашу вечірку залежить від дизайну запрошень.

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Оберіть дизайн листівок, який буде доповнювати тематику вечірки. Як щодо з зображенням павуків, примар чи героїв з хоррорів?

/ Фото: Pinterest

Хочете креативніший варіант? Забудьте про формат листівок. Скористайтеся маленькими коробками та покладіть всередину те, що буде асоціюватися з вашим івентом. Один із варіантів – половина пальця. Додайте червоної фарби, щоб було реалістичніше. Як вам ідея?

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/ Фото: Pinterest

У запрошенні також вкажіть час збору гостей та тематику костюмів. Не забудьте про хештег, який ваші друзі будуть додатково використовувати для опису фото з вечірки в Instagram.

В Pinterest знайдете готові шаблони запрошень.

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Потурбуйтеся про гелловінський декор вдома

Костюми костюмами, але без химерної атмосфери на вечірці ніяк. Без антуражу гості не зрозуміють, що вони тут роблять і для чого одягнули костюми та купили штучну кров у тюбику.

Прикрасьте вхідні двері. Обабіч них поставте гарбузи, деякі розмалюйте різними кольорами та зробіть Ліхта-Джека зі свічкою. Скористайтеся також відьмівськими капелюхами чи тематичними наклейками.

/ Фото: Pinterest

/ Фото: Pinterest

Далі – коридор. В цій частині дому гість зануриться в атмосферу свята. Антураж має нагадати йому американські типові фільми про Гелловін.

/ Фото: Pinterest

Одна з ідей – це повісити павутиння на світильник, розмістити ліхтарики та вирізати креативно гарбузи. На стіну прикріпіть павуків чи примар. І доповніть атмосферу свічками.

І, звісно, вітальня, де буде основний прийом зі смаколиками та музичними сетами. Тут потурбуєтеся про світло: чим темніше – тим краще. Рекомендуємо скористатися лише свічками та гірляндами.

/ Фото: Pinterest

Інший декор для кімнати обирайте з огляду на тематику вечірки та гелловінський дизайн в коридорі та обабіч вхідних дверей.

І не забудьте додати декору та надписів помадою на дзеркало, які нагадуватимуть кров. Тут ваші друзі будуть робити фото для Instagram та водночас популяризувати вашу вечірку в соціальних мережах.

/ Фото: Pinterest

Обирайте правильну музику

На день забудьте про ваші улюблені хіти, де Надя Дорофєєва, Тіна Кароль та Моргенштерн перші у списку. Слухайте треки з тематикою Гелловіну. Плейлисти знайдете в YouTube.

Один із них – Halloween Radio, який слухали 1,667,965 раза.

І мікс гелловінських пісень-2021, який слухали 3,062,111 раза.

Не забудьте про розваги на вечірці

Музика буде грати на фоні, але її недостатньо для веселого часопроведення. Оберіть список ігор та конкурсів на Гелловін, щоб розважити гостей. Серед яких – "Ловля яблук", "Жахливий мішечок", "Естафета з оком", "Лист шантажиста" та "Мумія".

Детальніше з активностями ознайомтеся в попередній статті.

На завершення – смаколики та напої

Звичайні кенді-бар та канапешки не підійдуть. Закуски, десерти та напої мають бути з гелловінськими елементами. Їх подача повинна викликати подив у ваших друзів. І трішки страху.

Коктейлі подавайте в медичних шприцах.

/ Фото: Pinterest

Тістечка – у формі ока, яке розмальоване харчовими фарбами.

/ Фото: Pinterest

До інших десертів додайте крові (харчової червоної фарби).

/ Фото: Pinterest

Ми також розповідали про ТОП-5 фільмів, які рекомендуємо подивитися на Гелловін.