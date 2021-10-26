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Робимо домашню вечірку на Гелловін як в Америці: чек-лист з креативними ідеями

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
26 жовтня, 19:00
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Хочете влаштувати вечірку на Гелловін як в американських фільмах? "Сьогодні" розкажуть про 5 пунктів, які варто врахувати, щоб химерне свято вдалося
Робимо домашню вечірку на Гелловін як в Америці
Робимо домашню вечірку на Гелловін як в Америці / Фото: Pinterest

Спойлер: друзі оцінять атмосферу вечірки до Гелловіну, який святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Бо буде страшно, тож антураж їм нагадає один із фільмів жахів!

Розпочніть з запрошень

Вечірка на Гелловін – це не типове весілля з милими запрошеннями в рожевій палітрі. Але під час підготовки до химерного івенту, тематичні листівки також не завадять. Перша враження друзів про вашу вечірку залежить від дизайну запрошень.

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Оберіть дизайн листівок, який буде доповнювати тематику вечірки. Як щодо з зображенням павуків, примар чи героїв з хоррорів?

/ Фото: Pinterest

Хочете креативніший варіант? Забудьте про формат листівок. Скористайтеся маленькими коробками та покладіть всередину те, що буде асоціюватися з вашим івентом. Один із варіантів – половина пальця. Додайте червоної фарби, щоб було реалістичніше. Як вам ідея?

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/ Фото: Pinterest

У запрошенні також вкажіть час збору гостей та тематику костюмів. Не забудьте про хештег, який ваші друзі будуть додатково використовувати для опису фото з вечірки в Instagram.

В Pinterest знайдете готові шаблони запрошень.

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Потурбуйтеся про гелловінський декор вдома

Костюми костюмами, але без химерної атмосфери на вечірці ніяк. Без антуражу гості не зрозуміють, що вони тут роблять і для чого одягнули костюми та купили штучну кров у тюбику.

Прикрасьте вхідні двері. Обабіч них поставте гарбузи, деякі розмалюйте різними кольорами та зробіть Ліхта-Джека зі свічкою. Скористайтеся також відьмівськими капелюхами чи тематичними наклейками.

/ Фото: Pinterest

/ Фото: Pinterest

Далі – коридор. В цій частині дому гість зануриться в атмосферу свята. Антураж має нагадати йому американські типові фільми про Гелловін.

/ Фото: Pinterest

Одна з ідей – це повісити павутиння на світильник, розмістити ліхтарики та вирізати креативно гарбузи. На стіну прикріпіть павуків чи примар. І доповніть атмосферу свічками.

І, звісно, вітальня, де буде основний прийом зі смаколиками та музичними сетами. Тут потурбуєтеся про світло: чим темніше – тим краще. Рекомендуємо скористатися лише свічками та гірляндами.

/ Фото: Pinterest

Інший декор для кімнати обирайте з огляду на тематику вечірки та гелловінський дизайн в коридорі та обабіч вхідних дверей.

І не забудьте додати декору та надписів помадою на дзеркало, які нагадуватимуть кров. Тут ваші друзі будуть робити фото для Instagram та водночас популяризувати вашу вечірку в соціальних мережах.

/ Фото: Pinterest

Обирайте правильну музику

На день забудьте про ваші улюблені хіти, де Надя Дорофєєва, Тіна Кароль та Моргенштерн перші у списку. Слухайте треки з тематикою Гелловіну. Плейлисти знайдете в YouTube.

Не забудьте про розваги на вечірці

Музика буде грати на фоні, але її недостатньо для веселого часопроведення. Оберіть список ігор та конкурсів на Гелловін, щоб розважити гостей. Серед яких – "Ловля яблук", "Жахливий мішечок", "Естафета з оком", "Лист шантажиста" та "Мумія".

Детальніше з активностями ознайомтеся в попередній статті.

На завершення – смаколики та напої

Звичайні кенді-бар та канапешки не підійдуть. Закуски, десерти та напої мають бути з гелловінськими елементами. Їх подача повинна викликати подив у ваших друзів. І трішки страху.

Коктейлі подавайте в медичних шприцах.

/ Фото: Pinterest

Тістечка – у формі ока, яке розмальоване харчовими фарбами.

/ Фото: Pinterest

До інших десертів додайте крові (харчової червоної фарби).

/ Фото: Pinterest

Ми також розповідали про ТОП-5 фільмів, які рекомендуємо подивитися на Гелловін.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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