Чим прикрасити дім на Геловін: 8 речей від українських брендів

Нам же найбільше подобається традиція прикрашати до Геловіну дім: зазвичай для цього у нагоді стають гарбузи, штучне павутиння та різноманітні "жахіття". Якщо ж ви не надто хочете наповнювати квартиру ляльками-вампірами та печивом у формі відрубаних пальців, дивіться альтернативу: разом із магазином Всі. Свої | Дім та декор ми склали добірку доброго та естетичного декору до Геловіну від українських брендів.
Свічки від The eye
Свічки — один із найважливіших атрибутів Геловіну. Саме свічка мерехтить всередині гарбуза із вирізаним обличчям, що є головним символом свята. Якщо страшні пики з гарбузів — не ваша історія, радимо просто купити красиві свічки. Наприклад, соєві з великою палітрою ароматів від бренду The eye. Відтінки трав і прянощів точно налаштують вас на святковий лад.
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Свічники від Eco light
Красивим свічками — красиві свічники. Бренд Eco light виготовляє підставки з металу й натурального дерева. Вони стануть чудовою прикрасою інтер’єру не лише на Геловін, а й самостійним декором у повсякденному житті. Обираючи свічники для Геловіну, радимо звертати увагу на різні варіанти: від декоративних тарілок до великих скляних посудин.
Тематичні тарілки від Sence of ceramic
Майстерня Sence of ceramiс створює фантастичні тарілки й миски з ручним розписом. До Геловіну керамісти підготували спеціальну колекцію посуду з тематичними малюнками. Той самий гарбуз, який "одомашнили" маленькі мишки — чудовий мотив для естетського переосмислення Геловіну. Збирайте друзів, одягайте костюми та влаштуйте геловіньске чаювання з цим прекрасним посудом. І гарбузовий пиріг не забудьте!
Шоколадні цукерки від Wander
Яке ж свято без солодощів? Так, на відміну від Америки, в Україні дітлахи не ходять від оселі до оселі із закликом "Цукерки або смерть!". Однак, чому б не потішити солоденьким себе та друзів? Бренд Wander підготував до Геловіну спеціальний набір "страшних" цукерок. Це шоколадні гарбузи, привиди та монстри.
Горщики та кашпо від Dusha decor
Черепи мають свою геловінську моторошну естетику, тому стануть класним декором. Особливо, якщо це бетонні вироби від бренду Dusha decor. Горщики та кашпо у формі черепів чудово впишуться у будь-який інтер’єр: від лофту до скандинавського мінімалізму.
Декор для дому від Home Gnome
Тим, хто не відчуває особливої любові до павуків, кажанів і привидів, радимо звернути увагу на гномів від Home Gnome. Ці інтер’єрні ляльки ручної роботи допоможуть створити в домі атмосферу Геловіну в парі з іншим страхітливим декором. А можуть і відіграти соло-партію у повсякденному житті.
Аромати для дому від Esse
Аромасвічки, дифузори та освіжувачі повітря — все це може створити у вашій оселі відчуття безтурботності, затишку та свята. Важливо лише обрати той самий аромат: жасмину, ванілі, кави...
Ігри для веселого вечора від Ігромаг
Якщо плануєте святкувати Геловін у компанії друзів, радимо придбати настільні ігри. В арсеналі бренду "Ігромаг" можна знайти розваги на будь-який смак: для веселої компанії чи пари, про палеоамериканців чи супергероїв, для дорослих чи дітей.
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