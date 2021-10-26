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Геловін 2021

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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Чим прикрасити дім на Геловін: 8 речей від українських брендів

Ексклюзив
Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
26 жовтня, 11:15
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Найпопулярніше після Різдва свято у США, Канаді та Ірландії прийшло і до нас, але вже дещо в іншій формі. Українці радо використовують цей день для костюмованих вечірок та інших "моторошних" (а насправді веселих) розваг
Декор для дому на Геловін 2021 від українських брендів
Декор для дому на Геловін 2021 від українських брендів / Фото: пресслужба

Нам же найбільше подобається традиція прикрашати до Геловіну дім: зазвичай для цього у нагоді стають гарбузи, штучне павутиння та різноманітні "жахіття". Якщо ж ви не надто хочете наповнювати квартиру ляльками-вампірами та печивом у формі відрубаних пальців, дивіться альтернативу: разом із магазином Всі. Свої | Дім та декор ми склали добірку доброго та естетичного декору до Геловіну від українських брендів.

Свічки від The eye

Свічки — один із найважливіших атрибутів Геловіну. Саме свічка мерехтить всередині гарбуза із вирізаним обличчям, що є головним символом свята. Якщо страшні пики з гарбузів — не ваша історія, радимо просто купити красиві свічки. Наприклад, соєві з великою палітрою ароматів від бренду The eye. Відтінки трав і прянощів точно налаштують вас на святковий лад.

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Свічки від The eye
Свічки від The eye / Фото: пресслужба

Свічники від Eco light

Красивим свічками — красиві свічники. Бренд Eco light виготовляє підставки з металу й натурального дерева. Вони стануть чудовою прикрасою інтер’єру не лише на Геловін, а й самостійним декором у повсякденному житті. Обираючи свічники для Геловіну, радимо звертати увагу на різні варіанти: від декоративних тарілок до великих скляних посудин.

Свічники від Eco light
Свічники від Eco light / Фото: пресслужба

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Тематичні тарілки від Sence of ceramic

Майстерня Sence of ceramiс створює фантастичні тарілки й миски з ручним розписом. До Геловіну керамісти підготували спеціальну колекцію посуду з тематичними малюнками. Той самий гарбуз, який "одомашнили" маленькі мишки — чудовий мотив для естетського переосмислення Геловіну. Збирайте друзів, одягайте костюми та влаштуйте геловіньске чаювання з цим прекрасним посудом. І гарбузовий пиріг не забудьте!

Тематичні тарілки від Sence of ceramic
Тематичні тарілки від Sence of ceramic / Фото: пресслужба

Шоколадні цукерки від Wander

Яке ж свято без солодощів? Так, на відміну від Америки, в Україні дітлахи не ходять від оселі до оселі із закликом "Цукерки або смерть!". Однак, чому б не потішити солоденьким себе та друзів? Бренд Wander підготував до Геловіну спеціальний набір "страшних" цукерок. Це шоколадні гарбузи, привиди та монстри.

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Цукерки від Wander
Цукерки від Wander / Фото: пресслужба

Горщики та кашпо від Dusha decor

Черепи мають свою геловінську моторошну естетику, тому стануть класним декором. Особливо, якщо це бетонні вироби від бренду Dusha decor. Горщики та кашпо у формі черепів чудово впишуться у будь-який інтер’єр: від лофту до скандинавського мінімалізму.

Горщики та кашпо від Dusha decor
Горщики та кашпо від Dusha decor / Фото: пресслужба

Декор для дому від Home Gnome

Тим, хто не відчуває особливої любові до павуків, кажанів і привидів, радимо звернути увагу на гномів від Home Gnome. Ці інтер’єрні ляльки ручної роботи допоможуть створити в домі атмосферу Геловіну в парі з іншим страхітливим декором. А можуть і відіграти соло-партію у повсякденному житті.

Декор для дому від Home Gnome
Декор для дому від Home Gnome / Фото: пресслужба

Аромати для дому від Esse

Аромасвічки, дифузори та освіжувачі повітря — все це може створити у вашій оселі відчуття безтурботності, затишку та свята. Важливо лише обрати той самий аромат: жасмину, ванілі, кави...

Аромати для дому від Esse
Аромати для дому від Esse / Фото: пресслужба

Ігри для веселого вечора від Ігромаг

Якщо плануєте святкувати Геловін у компанії друзів, радимо придбати настільні ігри. В арсеналі бренду "Ігромаг" можна знайти розваги на будь-який смак: для веселої компанії чи пари, про палеоамериканців чи супергероїв, для дорослих чи дітей.

Ігри для дітей та дорослих від Ігромаг
Ігри для дітей та дорослих від Ігромаг / Фото: пресслужба

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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