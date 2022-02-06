"12": одяг для всіх знаків зодіаку в колекції CHUPRINA

Дар'я Чуприна присвятила нову колекцію сезону осінь-зима 2022/2023 космосу, простору та часу, знакам Зодіаку, а також дню народження бренду
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
Тільки жінка може зупинити час.
Юзеф Булатович
Цитата цього польського поета стала лейтмотивом усієї колекції бренду CHUPRINA сезону осінь-зима 2022/2023, представленої в рамках Ukrainian Fashion Week.
Цього року бренду виповнюється 12 років. На честь цієї події дизайнерка Дар'я Чуприна назвала колекцію – "12". Також це позначення символізує космічний порядок, поняття простору та часу та відповідає числу знаків Зодіаку.
У новій колекції CHUPRINA робить ставку на бездоганний крій, використовуючи твід та шовк.
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
На подіумі гості могли побачити: фактурні сукні, твідові костюми, затишний трикотаж з фігурними прорізами, широкі штани.
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
Основними кольорами виробів стали відтінки camel, молочний, а також блакитний. Серед декору – вбивчо блискучий розсип зі страз, вишивка, а також пір'я.
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора