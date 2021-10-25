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Аня Тейлор-Джой стала амбасадором модного будинку Dior (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
25 жовтня, 12:22
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Голлівудська актриса тепер офіційно представлятиме французький дім моди на міжнародному ринку. Дивіться перші фото з участю Ані Тейлор-Джой для Dior
Аня Тейлор-Джой стала обличчям напрямків мода і краса будинку Dior
Аня Тейлор-Джой стала обличчям напрямків мода і краса будинку Dior / Фото: dior.com

Зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой, яка раніше знялася для обкладинки глянцю і розповіла, що живе у друзів, може похвалитися новим великим проектом. Актриса стала амбасадором модного будинку Dior.

Актриса Аня Тейлор-Джой – нове обличчя Dior
Актриса Аня Тейлор-Джой – нове обличчя Dior / Фото: dior.com

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Dior раді оголосити, що Аня Тейлор-Джой стала новим глобальним послом будинку в напрямках мода і макіяж. На 26-й церемонії нагородження Critics Choice Awards вона була помічена в декількох витворах будинки. Актриса втілила сучасну елегантність в сукні з тюлю з драпіруванням і деталями макраме з колекції Dior Haute Couture весна-літо 2020 року, яку створила Марія Грація Кьюрі, – сказано в офіційному релізі бренду.

Аня Тейлор-Джой в сукні з кутюрної колекції Dior весна-літо 2020
Аня Тейлор-Джой в сукні з кутюрної колекції Dior весна-літо 2020 / Фото: dior.com

Нагадаємо, Аня вже не раз з'являлася в одязі Dior на різних заходах. Так, зірка блищала на червоній доріжці Еммі-2021 в яскраво-жовтій сукні з величезною накидкою-шлейфом.

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А для прем'єри трилера "Минулої ночі в Сохо" актриса одягла жіночне плаття по фігурі кольору фуксії.

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Тепер Аня буде офіційно представляти Dior на міжнародному ринку, беручи участь в рекламних кампаніях будинку.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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