Зірка серіалу "Хід королеви" знялася для обкладинки глянцю і розповіла, що живе у друзів

25-річна актриса Аня Тейлор-Джой підкорила глядачів у всьому світі. Актриса в інтерв'ю відверто розповіла про дитинство, успіх і перші кроки в кар'єрі

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Зірка серіалу "Хід королеви", який став найкращим міні-серіалом на "Золотому глобусі-2021", знялася у фотосесії для американського видання InStyle. Аня Тейлор-Джой з'явилася на обкладинці жовтневого номера журналу.

25-річна актриса позувала в нарядах Dior, Chloé і Isabel Marant в стайні, серед соняшників і в покинутому будинку.

Реклама

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

В інтерв'ю Аня розповіла про щільний робочий графік, любов до коней, "Хід королеви", друзів і славу.

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Реклама

Зірка зізналася, що ніколи не відчувала себе своєю серед однолітків через часті переїзди батьків. Актриса народилася в Майамі, в 6-річному віці переїхала до Аргентини, потім до Великобританії, а зараз живе в Лос-Анджелесі. Сама Аня зізналася, що, не дивлячись на фінансову забезпеченість, у неї немає власного будинку, а живе вона в основному у друзів.

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Наймолодша з шести дітей в родині Аня росла шибеником. Коли сім'я переїхала з Аргентини до Великобританії, актриса відмовлялася вчити англійську, поки не домоглася свого – відновлення занять з кіньми. Також вона розповіла, що до недавнього часу абсолютно не знала нічого про доглядові засоби для обличчя та волосся.

Реклама

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Тейлор-Джой поки не усвідомлює величезного успіху і слави, яка на неї впала після виходу "Ходу королеви".

Я не спочиваю на лаврах, бо ще не усвідомлюю, що вони у мене є – зазначила Аня.

Актриса прокоментувала, що зазнатися їй не дають і друзі.

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Дивіться відео про "Золотому глобусі":

Читайте також: