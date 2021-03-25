Куртки-покривала та гігантські светри: Раф Сімонс показав, як стильно утеплитися цієї осені

Укутуємося з ніг до голови і додаємо кольорів

Ще в січні Раф Сімонс і Міучча Прада презентували осінньо-зимову колекцію Prada . Тепер черга сольного виходу дизайнера — в мистецькому центрі в Генку пройшов довгоочікуваний показ для його бренду Raf Simons. Виявилося, образи з подіуму не просто носибельі в реальному житті, але навіть затишні. Знайомимося ближче з найцікавішими.

Ключові тенденції колекції — гіпероб'ем, багатошаровість і унісекс. Oversize-светри з нескінченними рукавами, об'ємні стьобані куртки і штани в підлогу натякають, що майбутнього сезону не треба обирати між комфортом і стилем. Раф Сімонс впевнений: хто тепліше укутається, той збере більше лайків у Instagram.

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Замість силуету бельгійський дизайнер пропонує робити ставку на яскраві фарби і незвичні аксесуари. Колір морської хвилі він поєднує з червоним, жовту куртку — з малиновим светром.

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Також знайшлося місце в осінньо-зимовій колекції і для total look. Деякі моделі були одягнені в усі відтінки зеленого, синього, білого.

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Прикраси у вигляді кістяної руки і ребер додають трохи панку, а великі шарми-сердечка на каблучках, навпаки, пом'якшують образ і роблять його наївним.

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Фото: rafsimons.com

Нагадаємо, раніше бренд Area представив вражаючу кутюрну колекцію .

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