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Дантес випустив перший сольний альбом, в якому пісню Suka йому написала Дорофєєва

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 червня, 13:07
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Український співак презентував альбом, в якому авторами деяких пісень виступили його дружина Надя Дорофєєва та виконавиця хіта "Охрана, отмєна" Jerry Heil
Володимир Дантес презентував свій перший альбом
Володимир Дантес презентував свій перший альбом / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Цей момент настав! DANTES (Володимир Дантес), український співак і ексучасник гурту "ДіО.фільми", якого раніше помітили на базарі в Хустці, випустив свій перший сольний альбом "Твоя любимая музыка".

В альбом увійшли шість пісень: Sasha, "Другая музыка", "Блин", "Книги", "Suka", "Девочка" і трек "Бьет по глазам, який є кавером на однойменну пісню знаменитого гурту Total.

"Мій перший альбом – це синергія всієї тієї музики, на якій я ріс, і яка мені подобалася. Сьогодні я слухав рок, завтра – моторошну попсу, післязавтра – класику, та й взагалі міг слухати все в один день і годину. Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли", – каже Дантес.

Пісню "Девочка" Дантес присвятив 10-річчю їхніх з Надею стосунків, а композицію Suka Дорофєєва написала спеціально для чоловіка. Слухаємо!

А ось трек "Блін" для співака написала українська співачка Jerry Heil. Також в альбомі є пісні, які артист написав сам.

"А найдивніше, в цьому альбомі є треки, які написав я сам. Не вірю в це, оскільки що твердив, як осел, що писати не вмію. І навіть записав маленьку гітарну партію своїми руками. Це взагалі шок!" – зізнався артист.

Цього літа тепер сміливо можна відриватися під треки Дантеса, але є ще дещо. Ми підготували 10 лайфхаків цього літа в нашому календарі – проведіть цей жаркий сезон яскраво і цікаво.

Раніше ми повідомляли, що Надя Дорофєєва випустила нову пісню, в якій фани почули MARUV і Ранеток.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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