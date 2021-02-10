Чоловік Собчак назвав Росію країною рабів і розкритикував "Захід"

Режисер розкритикував західні культурні цінності

Чоловік популярної російської ведучої Ксенії Собчак, яка раніше засвітила груди під час реклами масажера, режисер Костянтин Богомолов ошелешив різкою заявою.

І Ксенія, і Костянтин нерідко дивують різкими витівками, і здається, ідеально зійшлися характерами. Якщо у вас теж є кохана людина, з якою ви живете душа в душу, ось 14 порад на всі випадки життя, як креативно відсвяткувати День закоханих.

Так ось, в маніфесті "Викрадення Європи 2.0", який Богомолов опублікував у виданні "Нова газета", режисер зазначив, що Росія далека від тієї Європи, до якої прагнула, але і не хоче "в новий європейський паноптикум". При тому, що режисер розкритикував західні цінності, він погодився, що Росія – "країна рабів". А зумовлено це, на думку чоловіка Собчак, історичними причинами.

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"Наші прогресисти та західники наполягають: Росія була і є країна вертухаїв і рабів. Це багато в чому так. Але правда і те, що довгі роки життя в умовах несвободи, в'їдаються в генетичну пам'ять табірний страх, стукацтво, а також мовчання і насильство як способи виживання і способи захисту народу від влади та влади від народу – все це вимагає не революцій, а терпіння і терапії", – заявив Богомолов в маніфесті.

Чоловік Ксенії Собчак також порівняв сучасний західний світ і період, коли Європу охопив нацизм. Режисер помітив чимало схожого між цими двома епохами.

"Сучасний західний світ оформляється в Новий етичний рейх зі своєю ідеологією – "новою етикою". Націонал-соціалізм в минулому. Перед нами етичний соціалізм. Квір-соціалізм. Siemens, Boss і Volkswagen перетворилися в Google, Apple і Facebook, а "нацики" змінилися настільки ж агресивним і таким же спраглим тотального переформатування світу мікстом квір-активістів, фем-фанатиків і екопсіхопатов", – написав Костянтин Богомолов.

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Але на відміну від тоталітарних режимів, які придушували свободу думки, новий нетрадиційний тоталітаризм, за словами режисера, хоче контролювати емоції людей.

Костянтин закликав жителів Росії будувати "Європу здорової людини", про яку вони раніше мріяли.

Раніше Ксенія Собчак та інші зірки відреагували на скандал з Дзюбою через секс-відео.

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