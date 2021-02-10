Муж Собчак назвал Россию страной рабов и раскритиковал "Запад"

Режиссер раскритиковал западные культурные ценности

Супруг популярной российской ведущей Ксении Собчак, которая ранее засветила грудь во время рекламы массажера, режиссер Константин Богомолов ошарашил резким заявлением.

И Ксения, и Константин нередко удивляют резкими выходками, и кажется, идеально сошлись характерами. Если у вас тоже есть любимый человек, с которым вы живете душа в душу, вот 14 советов на все случаи жизни, как креативно отметить День Влюбленных.

Так вот, в манифесте "Похищение Европы 2.0", который Богомолов опубликовал в издании "Новая газета", режиссер отметил, что Россия далека от той Европы, к которой стремилась, но и не хочет "в новый европейский паноптикум". При том, что режиссер раскритиковал западные ценности, он согласился, что Россия – "страна рабов". А обусловлено это, по мнению мужа Собчак, историческими причинами.

Константин Богомолов Фото: kino-teatr.ru

"Наши прогрессисты и западники настаивают: Россия была и есть страна вертухаев и рабов. Это во многом так. Но правда и то, что долгие годы жизни в условиях несвободы, въевшиеся в генетическую память лагерный страх, стукачество, а также молчание и насилие как способы выживания и способы защиты народа от власти и власти от народа — все это требует не революций, а терпения и терапии", – заявил Богомолов в манифесте.

Муж Ксении Собчак также сравнил современный западный мир и периодом, когда Европу охватил нацизм. Режиссер отметил немало сходства между этими двумя эпохами.

"Современный западный мир оформляется в Новый этический рейх со своей идеологией — "новой этикой". Национал-социализм в прошлом. Перед нами этический социализм. Квир-социализм. Siemens, Boss и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а "нацики" сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов", – написал Константин Богомолов.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Instagram.com



Но в отличие от тоталитарных режимов, которые подавляли свободу мысли, новый нетрадиционный тоталитаризм, по словам режиссера, хочет контролировать эмоции людей.

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