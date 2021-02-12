Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ірина Білик зворушливо привітала чоловіка з 48-річчям

Сьогодні, 15:20

Співачка ніжно зізналася в коханні Аслану

У сім'ї співачки Ірини Білик, яка раніше виступила на прийомі у Лукашенка в Білорусі, сьогодні велике свято. Чоловіку артистки й батьку її молодшого сина Табріза, Аслану Ахмадову виповнилося 48 років. З цієї нагоди свій новий пост в Instagram співачка присвятила коханому, що розчулило її фанатів.

Ірина Білик опублікувала чорно-білий стильний знімок Аслана Ахмадова і зворушливо привітала його. Хоч і привітання від найулюбленіших людей настільки очевидні, але ми завжди чекаємо їх з трепетним очікуванням. Якщо і ви в перед святом думаєте, як здивувати кохану людину, ловите 14 свіжих ідей до Валентинового дня для закоханих.

"З днем народження, Аслан! Талановитий, добрий, веселий і рідний. Нехай все у твоєму житті буде цікаво і красиво. Ми тебе любимо", – написала Ірина Білик від імені всієї родини.

Аслан Ахмадов
Аслан Ахмадов
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик не так часто публікує фотографії з чоловіком, але шанувальникам завжди цікаво спостерігати за їхніми стосунками.

Раніше співачка відкрила в собі надприродну здатність.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Найдивніші перші побачення зірок з коханими: очікування у метро і спонтанна пропозиція Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон Міла Йовович зворушила кадрами однорічної дочки-іменинниці з тортом: фото
день народження Ірина Білик Аслан Ахмадов
Реклама

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 11:28Events

Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках

Сьогодні, 05:10Психо

Гороскоп на сьогодні 12 лютого: Терези ризикують стати банкрутом, а Скорпіону потрібно пригальмувати

Вчора, 19:39Events

Китайський Новий рік: прикольні привітання і яскраві листівки

Вчора, 19:16Зірково

"Дружина вигнала з дому": Максим Галкін заспівав про Аллу Пугачову (відео)

Вчора, 17:08Зірково

Камалія відреагувала на слова Полякової, яка назвала її "цицькатою і з товстими ногами"

Вчора, 16:02Events

Китайський Новий рік дивовижні: традиції та прикмети свята

Вчора, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 13:14Смачно

Яка піца ідеальна для кожного знаку зодіаку – 12 начинок

Вчора, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Вчора, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Вчора, 10:19Зірково

Леся Нікітюк пояснила, чому не братиме участі в "Холостячці": відео

Вчора, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

10 лютогоСмачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

10 лютогоСмачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

10 лютогоЗірково

Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?"

10 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Скончался известный украинский музыкант. Названа причина смерти
Скончался известный украинский музыкант. Названа причина смерти
Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій
Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій
"Світ сумує": зупинилося серце легенди кіно
"Світ сумує": зупинилося серце легенди кіно
Особый случай: сын Софии Ротару показал отца
Особый случай: сын Софии Ротару показал отца
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти