Ірина Білик зворушливо привітала чоловіка з 48-річчям

Співачка ніжно зізналася в коханні Аслану

У сім'ї співачки Ірини Білик, яка раніше виступила на прийомі у Лукашенка в Білорусі, сьогодні велике свято. Чоловіку артистки й батьку її молодшого сина Табріза, Аслану Ахмадову виповнилося 48 років. З цієї нагоди свій новий пост в Instagram співачка присвятила коханому, що розчулило її фанатів.

Ірина Білик опублікувала чорно-білий стильний знімок Аслана Ахмадова і зворушливо привітала його. Хоч і привітання від найулюбленіших людей настільки очевидні, але ми завжди чекаємо їх з трепетним очікуванням. Якщо і ви в перед святом думаєте, як здивувати кохану людину, ловите 14 свіжих ідей до Валентинового дня для закоханих.

"З днем народження, Аслан! Талановитий, добрий, веселий і рідний. Нехай все у твоєму житті буде цікаво і красиво. Ми тебе любимо", – написала Ірина Білик від імені всієї родини.

Аслан Ахмадов Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик не так часто публікує фотографії з чоловіком, але шанувальникам завжди цікаво спостерігати за їхніми стосунками.

Раніше співачка відкрила в собі надприродну здатність.

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