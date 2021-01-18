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Білик і зірка "Х-фактору" Іващенко виступили на прийомі у Лукашенка в Білорусі

Сьогодні, 14:44

Прийом Олександр Лукашенко влаштовував з нагоди святкування старого Нового року

Українська співачка Ірина Білик та 19-річна зірка "Х-фактора" Еліна Іващенко виступили перед нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенко на прийомі, влаштованному з нагоди святкування старого Нового року. Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації "Фонд культурної солідарності Білорусі".

Фото: facebook.com/bcsfbel

Крім них на концерті виступали й російські співаки Стас Михайлов і Валерій Сюткін, співачка Зара і Валерій Скоражонок з ансамблю "Пісняри". Концерт пройшов ще 15 січня, але про це стало відомо тільки тепер.

Ірина Білик і Еліна Іващенко
Ірина Білик і Еліна Іващенко
Фото: instagram.com/bilyk_iryna, прес-служба

"Фото і відео з заходу потрапили в інтернет, хоча артисти їх видаляють і відключають можливість коментувати в соціальних мережах", – йдеться на сторінці "Фонду культурної солідарності Білорусі".

Фото: facebook.com/bcsfbel

Зазначимо, що в Білорусі досі тривають акції протесту проти Олександра Лукашенка. Протести почалися ще в серпні минулого року. Тисячі білорусів вийшли на вулиці, виступаючи проти результатів президентських виборів, які багато хто вважає сфальсифікованими. З мирних акцій вони переросли в криваві сутички зі співробітниками ОМОНу.

Ми також повідомляли, як знаменитості відреагували на протести в Білорусі.

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