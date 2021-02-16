71-річного Михайла Боярського госпіталізували

Актор перебуває в свідомості

Знаменитий радянський і російський актор, 71-річний Михайло Боярський, госпіталізований у Санкт-Петербурзі, повідомляє Telegram-канал Звездач.

Точного діагнозу поки немає. Відомо, що це не COVID-19. Актор перебуває в свідомості.



"Мабуть, судинна реакція. Може бути, відпустять додому, чекаю рішення лікарів", – розповіла дружина актора.

Михайло Боярський Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що хореограф Григорій Чапкіс, який ще місяць тому після виписки з лікарні погано почувався, потрапив до реанімації. У ніч на 9 лютого його забрала "швидка" і доправила до Київської міської клінічної лікарні. Після перенесеного запалення легенів у Григорія Чапкіса почалися ускладнення. Діагноз ще невідомий, а поки артист перебуває в реанімації.

Нагадаємо, російського актора Олександра Збруєва госпіталізували з пневмонією.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися