Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Російського актора Олександра Збруєва госпіталізували з пневмонією

Сьогодні, 00:20

Стан актора середньої тяжкості

У Москві (Росія) госпіталізували з пневмонією відомого радянського і російського актора Олександра Збруєва.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "112".

За даними каналу, 82-річний актор лікується від хвороби вже кілька днів, але перебував удома.

У неділю ж його довелося перевезти в лікарню через погіршення стану, який наразі оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Олександр Збруєв відомий за такими фільмами, як "Велика перерва", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Убити дракона", "Бідна Саша" та інших.

Нагадаємо, 28 січня у Росії від COVID-19 на 88-му році життя помер народний артист СРСР Василь Лановий.

Ми також повідомляли, що 73-річного Барі Алібасова госпіталізували у відділення інтенсивної терапії через тривале вживання алкоголю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Росія актор пневмонія госпіталізація
Реклама

Новини партнерів

Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену

Популярні статті

Вчора, 12:38Зірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:07Психо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

30 січняЗірково

"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

30 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Овни задовольнять всі свої дрібні бажання, а Тельці будуть в ударі

29 січняЗірково

Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

29 січняЗірково

Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео

29 січняСмачно

Як приготувати пунш: ТОП-5 рецептів зігрівального напою

29 січняЗірково

Скільки мільйонів Єфремов зберігає в банку: його дружина вимагає доступ до грошей

29 січняЗірково

Ікона Америки та великий оратор. Цитати Опри Вінфрі, які надихнуть вас в будь-якій ситуації

29 січняЗірково

Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)

29 січняПсихо

Гороскоп на 29 січня: Терезів чекає приємний вечір, а Скорпіонам потрібно усамітнитися

Новини партнерів

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти