Російського актора Олександра Збруєва госпіталізували з пневмонією

Стан актора середньої тяжкості

У Москві (Росія) госпіталізували з пневмонією відомого радянського і російського актора Олександра Збруєва.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "112".

За даними каналу, 82-річний актор лікується від хвороби вже кілька днів, але перебував удома.

У неділю ж його довелося перевезти в лікарню через погіршення стану, який наразі оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Олександр Збруєв відомий за такими фільмами, як "Велика перерва", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Убити дракона", "Бідна Саша" та інших.

Нагадаємо, 28 січня у Росії від COVID-19 на 88-му році життя помер народний артист СРСР Василь Лановий.

Ми також повідомляли, що 73-річного Барі Алібасова госпіталізували у відділення інтенсивної терапії через тривале вживання алкоголю.

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